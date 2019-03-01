Giữa tin đồn hẹn hò với Hồng Nghiêu, Ngô Cẩn Ngôn khiến nhiều người bất ngờ trước động thái này

Sao quốc tế 01/03/2019 16:56

Mặc những ồn ào tình cảm gần đây, Ngô Cẩn Ngôn vẫn thoải mái đăng tải loạt ảnh đời thường vô cùng vui vẻ khiến người hâm mộ tỏ ra thích thú.

Gần đây, truyền thông bất ngờ khui tin hẹn hò của nam nữ diễn viên nổi tiếng trong “Diên Hi Công Lược” – Ngô Cẩn NgônHồng Nghiêu. Theo đó, loạt ảnh thân mật của cả hai đã được đăng tải khắp các trang báo lớn nhỏ xứ Trung và lan truyền với tốc độ “chóng mặt” trên mạng xã hội.

Giữa tin đồn hẹn hò với Hồng Nghiêu, Ngô Cẩn Ngôn khiến nhiều người bất ngờ trước động thái này - Ảnh 1
Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu đang hẹn hò? - Ảnh: Internet
Giữa tin đồn hẹn hò với Hồng Nghiêu, Ngô Cẩn Ngôn khiến nhiều người bất ngờ trước động thái này - Ảnh 2
Cặp đôi bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật - Ảnh: Internet

Được biết, cả hai đều tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình đình đám “Diên Hi Công Lược”. Sau vai diễn này, sự nghiệp của Ngụy Anh Lạc và Hồng Nghiêu đều lên như “diều gặp gió” và trở thành những cái tên nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ.

Ngay khi tin đồn hẹn hò lan rộng, phía Ngô Cẩn Ngôn đã lên tiếng phủ nhận nhưng cộng đồng mạng lại tìm ra nhiều bằng chứng chứng minh cặp đôi đã hẹn hò từ lâu. Thậm chí, có nguồn tin còn cho biết Ngụy Anh Lạc và Hồng Nghiêu từng bí mật đi du lịch Bali. Đặc biệt, cả hai thường xuyên sử dụng đồ đôi từ tháng 8 năm ngoái.

Giữa tin đồn hẹn hò với Hồng Nghiêu, Ngô Cẩn Ngôn khiến nhiều người bất ngờ trước động thái này - Ảnh 3

Giữa tin đồn hẹn hò với Hồng Nghiêu, Ngô Cẩn Ngôn khiến nhiều người bất ngờ trước động thái này - Ảnh 4
Cả hai thường xuyên sử dụng đồ đôi - Ảnh: Internet

Với những thông tin này, người hâm mộ tin chắc rằng Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu là cặp đôi mới của Cbiz mặc cho đương sự có phủ nhận quyết liệt thế nào đi nữa.

Giữa tâm bão truyền thông, nữ diễn viên 9X vẫn thoải mái khoe ảnh tươi trẻ và đáng yêu lên trang cá nhân. Có thể thấy, những tin đồn bủa vây xung quanh Ngô Cẩn Ngôn chẳng hề khiến cô bận tâm hay ảnh hưởng đến tâm trạng.

Giữa tin đồn hẹn hò với Hồng Nghiêu, Ngô Cẩn Ngôn khiến nhiều người bất ngờ trước động thái này - Ảnh 5
Nữ diễn viên vui vẻ khoe ảnh đời thường lên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Giữa tin đồn hẹn hò với Hồng Nghiêu, Ngô Cẩn Ngôn khiến nhiều người bất ngờ trước động thái này - Ảnh 6Giữa tin đồn hẹn hò với Hồng Nghiêu, Ngô Cẩn Ngôn khiến nhiều người bất ngờ trước động thái này - Ảnh 7

Giữa tin đồn hẹn hò với Hồng Nghiêu, Ngô Cẩn Ngôn khiến nhiều người bất ngờ trước động thái này - Ảnh 8
Nữ diễn viên trông vô cùng xinh đẹp ngay cả khi để mặt mộc - Ảnh: Internet

Động thái mới này của người đẹp khiến nhiều người vô cùng thích thú vì nữ diễn viên trông rất ngọt ngào và đáng yêu với những khoảnh khắc đời thường.

Cộng đồng mạng tung bằng chứng cho thấy cặp đôi ‘Diên Hi Công Lược’ đã hẹn hò từ lâu

Cộng đồng mạng tung bằng chứng cho thấy cặp đôi ‘Diên Hi Công Lược’ đã hẹn hò từ lâu

Mặc dù ‘Ngụy Anh Lạc’ Ngô Cẩn Ngôn một mực phủ nhận tin đồn hẹn hò, netizen xứ Trung vẫn tung bằng chứng cho thấy cô và ‘Hòa Thân Vương’ Hồng Nghiêu đã qua lại từ lâu.

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Từ khóa:   Ngô Cẩn Ngôn Hồng Nghiêu

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