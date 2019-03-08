Người hâm mộ ‘phát hờn’ với nhan sắc thời trẻ của Trương Bá Chi, mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông là đây chứ đâu

Mới đây, Trương Bá Chi đã đăng tải lên trang cá nhân một bức hình thời trẻ khiến cộng đồng mạng không ngừng xuýt xoa trước vẻ đẹp “gây thương nhớ” của nữ diễn viên.

Từ sau khi sinh con thứ 3, Trương Bá Chi đang tích cực giảm cân để nhanh chóng trở lại showbiz, nữ diễn viên cũng thường xuyên cập nhật trang cá nhân để tương tác với người hâm mộ. Dù đã gần 40 tuổi nhưng nhan sắc của nữ diễn viên vẫn vô cùng tươi trẻ, nhiều người tự hỏi thời gian liệu có bỏ quên người đẹp họ Trương. Mới đây, Trương Bá Chi bất ngờ khoe những bức ảnh cũ của cô và em trai kèm dòng trạng thái: “Khi còn nhỏ tôi đã chăm sóc em bé dễ thương này, hiện tại cậu ấy đã hơn 20 tuổi rồi. Vẫn nhớ khi đó tôi muốn lớn thật nhanh để có thể trở thành mẹ″.

Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh: Internet Hình ảnh cô chia sẻ - Ảnh: Internet Dù màu ảnh đã cũ nhưng vẻ đẹp của Trương Bá Chi vẫn khiến người khác phải chú ý, mọi đường nét của nữ diễn viên đều rất thanh tú. Ngay khi những tấm hình này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, cư dân mạng đã không ngừng tán dương nhan sắc của Trương Bá Chi, nhiều người còn gọi cô là mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông.

Trương Bá Chi xinh đẹp từ khi còn nhỏ - Ảnh: Internet Người hâm mộ của nữ diễn viên cũng chia sẻ lại những hình ảnh của Trương Bá Chi từ thời mới gia nhập làng giải trí. Có thể nói, vẻ đẹp của nữ diễn viên khi ấy quả xứng với danh mỹ nhân “vạn người mê”. Nhan sắc xinh đẹp này cũng đã từng khiến Châu Tinh Trì bị “mê hoặc” và mời cô đóng nữ chính của bộ phim “Vua hài kịch”. Đây cũng chính là bước ngoặc giúp tên tuổi cô được nhiều người biết đến. Nhan sắc của cô đã giúp tên tuổi cô được nhiều người biết đến - Ảnh: Internet Vẻ đẹp gây thương nhớ của nữ diễn viên - Ảnh: Internet Hiện tại, Trương Bá Chi đã là mẹ của 3 con trai nhưng vẻ đẹp của cô chưa từng khiến công chúng thất vọng. Nữ diễn viên cũng đang trong quá trình chuẩn bị để sẵn sàng cho việc trở lại làng giải trí với những vai trò mới.

Thực hư loạt ảnh Trương Bá Chi lộ bụng bầu đi du lịch cùng ‘người tình bí mật’ bị rò rỉ trên mạng Những hình ảnh mới đây của Trương Bá Chi bên cạnh một người đàn ông lạ mặt đã khiến nhiều cư dân mạng đặt ra nghi vấn liệu đây có phải là “cha đứa trẻ” mà nữ diễn viên giấu kín bấy lâu.

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