‘Thánh nữ JAV’ Aoi Sora hạnh phúc khoe bụng bầu ‘vượt mặt’: ‘Tôi sẽ làm tốt vai trò người mẹ’

Sao quốc tế 13/03/2019 15:25

Dù đã ở tháng cuối thai kỳ nhưng Aoi Sora vẫn vô cùng vui vẻ và thoải mái, cô và ông xã DJ Non đang háo hức chờ đợi sự xuất hiện của 2 thiên thần nhỏ trong tổ ấm của họ.

Ngày 1/1/2018, nữ diễn viên phim JAV - Aoi Sora bất ngờ tuyên bố kết hôn với DJ Non. Đến cuối năm 2018, nữ diễn viên nghẹn ngào thông báo cô đang mang song thai và vô cùng hạnh phúc khi được làm mẹ.

‘Thánh nữ JAV’ Aoi Sora hạnh phúc khoe bụng bầu ‘vượt mặt’: ‘Tôi sẽ làm tốt vai trò người mẹ’ - Ảnh 1
Aoi Sora và ông xã DJ Non - Ảnh: Internet

Từ giã sự nghiệp diễn xuất, Aoi Sora dành nhiều thời gian để học làm vợ, làm mẹ. Nữ diễn viên thừa nhận rằng cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều từ sau khi kết hôn. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Aoi Sora từng chia sẻ rằng cô luôn lo lắng con bị phân biệt đối xử: "Thật đáng thương cho một đứa trẻ có mẹ là diễn viên AV. Tôi nghĩ đứa bé có thể sẽ bị bạn bè bắt nạt, khả năng ấy là cao".

‘Thánh nữ JAV’ Aoi Sora hạnh phúc khoe bụng bầu ‘vượt mặt’: ‘Tôi sẽ làm tốt vai trò người mẹ’ - Ảnh 2
Nữ diễn viên từng lo lắng về việc con có thể bị phân biệt đối xử - Ảnh: Internet

Cuộc sống mỗi ngày của Aoi Sora luôn ngập tràn những bình luận ác ý từ cộng đồng mạng, sự khinh rẻ của người đời với một nữ diễn viên phim người lớn. Nhưng may mắn thay, chồng và gia đình chồng của Aoi Sora có thể cảm thông cho cô, họ chọn cách im lặng và âm thầm cạnh bên giúp cô vượt qua khó khăn. Chính tình cảm này đã khiến nữ diễn viên quyết tâm trở thành một người mẹ thật tốt. Cô tin tưởng rằng môi trường sống của đứa trẻ mới là điều quan trọng nhất chứ không phải là nghề nghiệp của bố mẹ chúng: "Tôi sẽ làm tốt vai trò người mẹ".

‘Thánh nữ JAV’ Aoi Sora hạnh phúc khoe bụng bầu ‘vượt mặt’: ‘Tôi sẽ làm tốt vai trò người mẹ’ - Ảnh 3
Cô muốn trở thành người mẹ tốt - Ảnh: Internet

Mới đây, Aoi Sora đã đăng tải những hình ảnh mang thai của mình lên mạng xã hội Weibo kèm dòng trạng thái: "Đã lâu không gặp mọi người. Đây là vòng eo của tôi gần đây, đã to nhường này rồi, chỉ còn nửa tháng nữa thôi tôi sẽ lâm bồn. Bây giờ thì đã nặng lắm rồi đây!"

‘Thánh nữ JAV’ Aoi Sora hạnh phúc khoe bụng bầu ‘vượt mặt’: ‘Tôi sẽ làm tốt vai trò người mẹ’ - Ảnh 4
Hình ảnh cô chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Internet
‘Thánh nữ JAV’ Aoi Sora hạnh phúc khoe bụng bầu ‘vượt mặt’: ‘Tôi sẽ làm tốt vai trò người mẹ’ - Ảnh 5
Dù tăng cân nhưng Aoi Sora vẫn rất xinh đẹp - Ảnh: Internet
‘Thánh nữ JAV’ Aoi Sora hạnh phúc khoe bụng bầu ‘vượt mặt’: ‘Tôi sẽ làm tốt vai trò người mẹ’ - Ảnh 6
Nữ diễn viên vui tươi tạo dáng hài hước - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, Aoi Sora dù tăng cân khá nhiều nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp và trẻ trung. Bên cạnh đó, tinh thần của cô có vẻ rất tốt, nữ diễn viên còn nghịch ngợm tạo dáng đầy “bá đạo”.

Được biết, Aoi Sora đang ở tháng cuối thai kỳ và dự kiến chỉ còn 2 tuần nữa là sẽ lâm bồn. Cặp đôi Aoi Sora và DJ Non sẽ sớm lên chức bố mẹ trong thời gian tới.

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