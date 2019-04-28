Lộ vòng bụng lớn bất thường khi đi cùng chồng, Chương Tử Di bị nghi mang thai lần 2

Chuyện tình của Chương Tử Di và Uông Phong từng khiến báo giới tốn không ít giấy mực nhưng cho đến thời điểm hiện tại, họ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì showbiz Hoa ngữ. Mới đây, các trang báo lớn nhỏ xứ Trung bất ngờ đưa tin Chương Tử Di đang mang thai lần 2 khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng.

Báo giới xứ Trung đăng tải thông tin Chương Tử Di mang thai lần 2 - Ảnh: Internet

Theo đó, paparazzi đã ghi lại được khoảnh khắc vợ chồng Chương Tử Di - Uông Phong tại sân bay Bắc Kinh. Cả hai diện trang phục khá giản dị và điều gây chú ý chính là phần bụng của nữ diễn viên nhô lên thấy rõ.