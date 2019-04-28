Lộ vòng bụng lớn bất thường khi đi cùng chồng, Chương Tử Di bị nghi mang thai lần 2

Sao quốc tế 28/04/2019 10:57

Hiện tại, truyền thông đang liên tục đăng tải thông tin Chương Tử Di mang thai lần 2 ở tuổi 40, gia đình nữ diễn viên sẽ chào đón thành viên mới trong năm nay.

Chuyện tình của Chương Tử DiUông Phong từng khiến báo giới tốn không ít giấy mực nhưng cho đến thời điểm hiện tại, họ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì showbiz Hoa ngữ. Mới đây, các trang báo lớn nhỏ xứ Trung bất ngờ đưa tin Chương Tử Di đang mang thai lần 2 khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng.

Lộ vòng bụng lớn bất thường khi đi cùng chồng, Chương Tử Di bị nghi mang thai lần 2 - Ảnh 1
Báo giới xứ Trung đăng tải thông tin Chương Tử Di mang thai lần 2 - Ảnh: Internet

Theo đó, paparazzi đã ghi lại được khoảnh khắc vợ chồng Chương Tử Di - Uông Phong tại sân bay Bắc Kinh. Cả hai diện trang phục khá giản dị và điều gây chú ý chính là phần bụng của nữ diễn viên nhô lên thấy rõ.

Lộ vòng bụng lớn bất thường khi đi cùng chồng, Chương Tử Di bị nghi mang thai lần 2 - Ảnh 2
Chương Tử Di để lộ vòng 2 lớn 'bất thường' - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, thông tin Chương Tử Di đang mang thai lần 2 ở tuổi 40 lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Theo một nguồn tin, nữ diễn viên đã đặt dịch vụ tại một trung tâm y tế để khám trong thai kỳ và chuẩn bị đón con thứ hai chào đời. Bên cạnh đó, Chương Tử Di đang tạm gác lại phần lớn công việc để an tâm dưỡng thai.

Lộ vòng bụng lớn bất thường khi đi cùng chồng, Chương Tử Di bị nghi mang thai lần 2 - Ảnh 3
Chương Tử Di đang dần thu xếp công việc để an tâm tịnh dưỡng - Ảnh: Internet

Trước đó, trong chương trình truyền hình “Viva La Romance”, Chương Tử Di từng úp mở mong muốn sớm có bé thứ hai. Chính điều này đã khiến nhiều người tin rằng việc nữ diễn viên mang thai là thật.

Lộ vòng bụng lớn bất thường khi đi cùng chồng, Chương Tử Di bị nghi mang thai lần 2 - Ảnh 4
Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Uông Phong và Chương Tử Di - Ảnh: Internet

Trang Sina sau khi liên lạc với phía đại diện của cặp đôi thì đã nhận được câu trả lời từ Uông Phong, anh cho biết đây là chuyện đời tư nên không muốn chia sẻ gây ồn ào.

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Từ khóa:   Uông Phong - Chương Tử Di Chương Tử Di Uông Phong

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