Lần đầu tiết lộ về quý tử thứ 3 sau sinh, Trương Bá Chi khiến nhiều người tò mò về nhan sắc của cậu bé

Từ sau khi bí mật sinh con thứ 3, những hình ảnh và thông tin về cậu quý tử nhà Trương Bá Chi luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Cuối năm 2018, thông tin Trương Bá Chi hạ sinh quý tử thứ 3 với một người đàn ông bí mật khiến làng giải trí Hoa ngữ xôn xao suốt một thời gian dài. Thời điểm đó, nữ diễn viên chọn cách im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước báo giới. Cộng đồng mạng từng xôn xao trước thông tin Trương Bá Chi hạ sinh quý tử thứ 3 - Ảnh: Internet Mãi đến khi cậu quý tử tròn 1 tháng tuổi, Trương Bá Chi mới xác nhận thông tin nhưng tuyệt nhiên không tiết lộ bất kỳ điều gì liên quan đến cha của đứa trẻ. Chính điều này đã khiến công chúng vô cùng tò mò và không ngừng đưa ra hàng loạt cái tên được cho là “người tình bóng đêm” của Trương Bá Chi.

Thông tin liên quan đến cha của đứa trẻ khiến nhiều người tò mò - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, những tin tức liên quan đến Tiểu Vương Tử (tên cúng cơm ở nhà của quý tử thứ 3) cũng được công chúng vô cùng quan tâm. Tuy nhiên, Trương Bá Chi luôn bảo mật kỹ lưỡng mọi thông tin của con, truyền thông cũng khó có được hình ảnh của cậu bé. Tuy nhiên mới đây, người đẹp Hong Kong bất ngờ chia sẻ về cậu con trai thứ 3 trong một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội. Trương Bá Chi vui vẻ tiết lộ Tiểu Vương Tử lớn rất nhanh và ngày càng bụ bẫm, quần áo đều nhanh chóng bị chật và phải liên tục mua mới. Theo đó, cậu bé được 5 tháng tuổi nhưng quần áo đang mặc đều là của trẻ từ 6 đến 9 tháng.

Trương Bá Chi lần đầu chia sẻ về Tiểu Vương Tử - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, bà mẹ bỉm sữa còn chia sẻ kinh nghiệm mua quần áo cho trẻ nhỏ, 3 nguyên tắc mà Trương Bá Chi đặt ra là: “Không được quá đắt, thoải mái là được, phải thật an toàn”. Người hâm mộ vô cùng thích thú trước những tiết lộ thú vị này của Trương Bá Chi và mong muốn ngày nào đó nữ diễn viên sẽ để con trai lộ diện trước công chúng. Trước đó, trong một đoạn video Trương Bá Chi đăng tải, cô đã vô tình để lộ chiếc gối in hình một đứa trẻ được cho là Tiểu Vương Tử.

Kinh tế eo hẹp vì sinh con thứ 3, mẹ Trương Bá Chi phải chạy taxi chu cấp cho con gái? Mới đây, hình ảnh mẹ của nữ diễn viên Trương Bá Chi chạy xe taxi kiếm sống nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hong Kong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-dau-tiet-lo-ve-quy-tu-thu-3-sau-sinh-truong-ba-chi-khien-nhieu-nguoi-to-mo-ve-nhan-sac-cua-cau-be-323523.html