Đậu Kiêu lộ ảnh ôm hôn mỹ nhân lạ mặt trong thang máy, rộ tin hẹn hò với thiên kim tiểu thư nhà quyền quý

Hiện tại, những thông tin liên quan đến Đậu Kiêu đang thuộc top tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo – mạng xã hội lớn nhất xứ Trung. Trước đó, truyền thông Hoa ngữ đã đăng tải những bức hình ôm hôn đầy thân mật giữa Đậu Kiêu và một người phụ nữ trong thang máy.

Cụ thể, Đậu Kiêu đã cùng một cô gái xinh đẹp đi ăn cơm tối với bạn bè, hai người liên tục cười nói vui vẻ và nắm tay nhau. Sau khi dùng bữa, cặp đôi trở về khách sạn và Đậu Kiêu đã ôm hôn cô gái này trong thang máy.

Người phụ nữ trong ảnh được cho là Hà Siêu Liên - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được ghi lại, cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra thông tin của người phụ nữ bí ẩn kia và cho rằng cô chính là Hà Siêu Liên - con gái của ông trùm sòng bạc Hà Hồng Sân. Được biết, Đậu Kiêu và vị thiên kim tiểu thư này đã từng hợp tác với nhau khi cùng tham gia sự kiện của một hãng thời trang nổi tiếng. Thậm chí, Hà Siêu Liên từng đăng ảnh chụp chung với Đậu Kiêu trên trang cá nhân của mình.

Cả hai từng hợp tác với nhau trong một sự kiện thời trang - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trang phục của người phụ nữ được cho là đang hẹn hò với Đậu Kiêu khá trùng hợp với những bức ảnh mà Hà Siêu Liên từng chia sẻ trên Weibo. Người hâm mộ đã phát hiện ra thiên kim tiểu thư xinh đẹp nhà họ Hà từng mặc một chiếc áo hoodie hồng giống người phụ nữ bí ẩn trong ảnh và chiếc mũ lưỡi trai cũng trùng khớp với chiếc mũ Hà Siêu Liên mới mua cách đây không lâu.

Hà Siêu Liên diện trang phục đã từng mặc trước đây - Ảnh: Internet

Sau khi tin tức này lan truyền trên mạng, truyền thông đã lập tức liên lạc với Đậu Kiêu nhưng phía nam diễn viên vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã cùng nhau công khai mối quan hệ.