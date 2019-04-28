Đậu Kiêu lộ ảnh ôm hôn mỹ nhân lạ mặt trong thang máy, rộ tin hẹn hò với thiên kim tiểu thư nhà quyền quý

Sao quốc tế 28/04/2019 15:55

Mới đây, nam diễn viên Đậu Kiêu đã bị paparazzi bắt gặp khoảnh khắc thân thiết bên cạnh một cô gái xinh đẹp, rộ nghi vấn đang hẹn hò.

Hiện tại, những thông tin liên quan đến Đậu Kiêu đang thuộc top tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo – mạng xã hội lớn nhất xứ Trung. Trước đó, truyền thông Hoa ngữ đã đăng tải những bức hình ôm hôn đầy thân mật giữa Đậu Kiêu và một người phụ nữ trong thang máy.

Đậu Kiêu lộ ảnh ôm hôn mỹ nhân lạ mặt trong thang máy, rộ tin hẹn hò với thiên kim tiểu thư nhà quyền quý - Ảnh 1
Hỉnh ảnh hẹn hò của Đậu Kiêu và người phụ nữ lạ mặt - Ảnh: Internet

Đậu Kiêu lộ ảnh ôm hôn mỹ nhân lạ mặt trong thang máy, rộ tin hẹn hò với thiên kim tiểu thư nhà quyền quý - Ảnh 2

Đậu Kiêu lộ ảnh ôm hôn mỹ nhân lạ mặt trong thang máy, rộ tin hẹn hò với thiên kim tiểu thư nhà quyền quý - Ảnh 3

Đậu Kiêu lộ ảnh ôm hôn mỹ nhân lạ mặt trong thang máy, rộ tin hẹn hò với thiên kim tiểu thư nhà quyền quý - Ảnh 4
Đậu Kiêu dành nụ hôn ngọt ngào cho người đẹp - Ảnh: Internet

Cụ thể, Đậu Kiêu đã cùng một cô gái xinh đẹp đi ăn cơm tối với bạn bè, hai người liên tục cười nói vui vẻ và nắm tay nhau. Sau khi dùng bữa, cặp đôi trở về khách sạn và Đậu Kiêu đã ôm hôn cô gái này trong thang máy.

Đậu Kiêu lộ ảnh ôm hôn mỹ nhân lạ mặt trong thang máy, rộ tin hẹn hò với thiên kim tiểu thư nhà quyền quý - Ảnh 5

Đậu Kiêu lộ ảnh ôm hôn mỹ nhân lạ mặt trong thang máy, rộ tin hẹn hò với thiên kim tiểu thư nhà quyền quý - Ảnh 6
Người phụ nữ trong ảnh được cho là Hà Siêu Liên - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được ghi lại, cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra thông tin của người phụ nữ bí ẩn kia và cho rằng cô chính là Hà Siêu Liên - con gái của ông trùm sòng bạc Hà Hồng Sân. Được biết, Đậu Kiêu và vị thiên kim tiểu thư này đã từng hợp tác với nhau khi cùng tham gia sự kiện của một hãng thời trang nổi tiếng. Thậm chí, Hà Siêu Liên từng đăng ảnh chụp chung với Đậu Kiêu trên trang cá nhân của mình.

Đậu Kiêu lộ ảnh ôm hôn mỹ nhân lạ mặt trong thang máy, rộ tin hẹn hò với thiên kim tiểu thư nhà quyền quý - Ảnh 7

Đậu Kiêu lộ ảnh ôm hôn mỹ nhân lạ mặt trong thang máy, rộ tin hẹn hò với thiên kim tiểu thư nhà quyền quý - Ảnh 8
Cả hai từng hợp tác với nhau trong một sự kiện thời trang - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trang phục của người phụ nữ được cho là đang hẹn hò với Đậu Kiêu khá trùng hợp với những bức ảnh mà Hà Siêu Liên từng chia sẻ trên Weibo. Người hâm mộ đã phát hiện ra thiên kim tiểu thư xinh đẹp nhà họ Hà từng mặc một chiếc áo hoodie hồng giống người phụ nữ bí ẩn trong ảnh và chiếc mũ lưỡi trai cũng trùng khớp với chiếc mũ Hà Siêu Liên mới mua cách đây không lâu.

Đậu Kiêu lộ ảnh ôm hôn mỹ nhân lạ mặt trong thang máy, rộ tin hẹn hò với thiên kim tiểu thư nhà quyền quý - Ảnh 9

Đậu Kiêu lộ ảnh ôm hôn mỹ nhân lạ mặt trong thang máy, rộ tin hẹn hò với thiên kim tiểu thư nhà quyền quý - Ảnh 10
Hà Siêu Liên diện trang phục đã từng mặc trước đây - Ảnh: Internet

Sau khi tin tức này lan truyền trên mạng, truyền thông đã lập tức liên lạc với Đậu Kiêu nhưng phía nam diễn viên vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã cùng nhau công khai mối quan hệ.

Lộ vòng bụng lớn bất thường khi đi cùng chồng, Chương Tử Di bị nghi mang thai lần 2

Lộ vòng bụng lớn bất thường khi đi cùng chồng, Chương Tử Di bị nghi mang thai lần 2

Hiện tại, truyền thông đang liên tục đăng tải thông tin Chương Tử Di mang thai lần 2 ở tuổi 40, gia đình nữ diễn viên sẽ chào đón thành viên mới trong năm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Đậu Kiêu Weibo

TIN LIÊN QUAN

Lộ vòng bụng lớn bất thường khi đi cùng chồng, Chương Tử Di bị nghi mang thai lần 2

Lộ vòng bụng lớn bất thường khi đi cùng chồng, Chương Tử Di bị nghi mang thai lần 2

Huỳnh Tâm Dĩnh là Trần Tư Thành phiên bản nữ, níu kéo Mã Quốc Minh để cứu vãn sự nghiệp?

Huỳnh Tâm Dĩnh là Trần Tư Thành phiên bản nữ, níu kéo Mã Quốc Minh để cứu vãn sự nghiệp?

'Đường Tăng' Từ Thiếu Hoa mặc áo cà sa diễn tụ điểm bình dân ở tuổi 61

'Đường Tăng' Từ Thiếu Hoa mặc áo cà sa diễn tụ điểm bình dân ở tuổi 61

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được chung "đẳng cấp" cùng Phạm Băng Băng nhờ vai diễn này

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được chung "đẳng cấp" cùng Phạm Băng Băng nhờ vai diễn này

Hoa hậu Hong Kong Trần Tuệ Lâm lại mua biệt thự bạc tỷ, "để dành" 20 căn bất động sản cho 2 quý tử

Hoa hậu Hong Kong Trần Tuệ Lâm lại mua biệt thự bạc tỷ, "để dành" 20 căn bất động sản cho 2 quý tử

Jun Ji Hyun sinh 2 con vẫn trẻ đẹp hơn Song Hye Kyo

Jun Ji Hyun sinh 2 con vẫn trẻ đẹp hơn Song Hye Kyo

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 30 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới