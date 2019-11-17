‘Bom sex xứ Đài’ Lâm Chí Linh lung linh trong ngày cưới

Sao quốc tế 17/11/2019 18:02

Ngày hôm nay, mọi sự chú ý của làng giải trí Hoa ngữ đổ dồn vào đám cưới của chân dài số một Đài Loan và ông xã kém 7 tuổi.

Mọi sự chú ý của giới giải trí Hoa ngữ trong ngày hôm nay đều hướng về hôn lễ của cặp đôi Lâm Chí Linh – Akira. Trước khi hôn lễ này được tổ chức, Lâm Chí Linh và chồng vấp phải làn sóng phản đối vì việc tổ chức đám cưới trong viện bảo tàng có thể gây hại cho các di sản văn hóa được bảo tồn tại đây. Tuy nhiên, hôn lễ của cặp đôi vẫn diễn ra. Cô dâu và chú rể hạnh phúc trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.

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Lâm Chí Linh và chồng tổ chức đám cưới tại quê hương của cô dâu
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Sau một thời gian tuyên bố về chung nhà, vợ chồng Lâm Chí Linh đã tổ chức một đám cưới đơn giản nhưng vô cùng ấm áp

Trong khi Lâm Chí Linh hạnh phúc tổ chức hôn lễ với người chồng Nhật Bản, nhiều netizen đã nhắc tới Ngôn Thừa Húc – người tình một thuở của chân dài đình đám xứ Đài. Chuyện tình của Lâm Chí Linh và Ngôn Thừa Húc vốn nhận được sự ủng hộ của nhiều fan hâm mộ nhưng cuối cùng cặp đôi vẫn chia tay trong tiếc nuối. Hôm nay, có fan hâm mộ nhắn cho Ngôn Thừa Húc: “Anh đã để lỡ mất hạnh phúc vốn thuộc về chính mình”.

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Sau khi kết hôn, Lâm Chí Linh sẽ giảm tải công việc để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình
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Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp cũng như fan hâm mộ trong ngày trọng đại

Mặc dù rất xinh đẹp nhưng phải đến năm 30 tuổi Lâm Chí Linh mới thực sự thành danh. Nổi tiếng suốt 16 năm nhưng cô luôn bị gọi bởi cái tên “bom sex xứ Đài” hay “bình hoa gợi cảm”. Chính thức lên xe hoa với ông xã kém 7 tuổi người Nhật, cô nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp cũng như fan hâm mộ. Có lẽ thời gian tới Lâm Chí Linh sẽ giảm tải công việc để chuyên tâm chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.

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