'Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan' khoe thân hình nóng bỏng ở tuổi 51

Sao quốc tế 16/11/2019 17:47

Tiêu Tường - nữ diễn viên từng được mệnh danh "biểu tượng nhan sắc của xứ Đài" khoe những tấm hình vô cùng gợi cảm dù đã 51 tuổi.

Những năm 90 của thế kỷ trước, Tiêu Tường nổi đình nổi đám với những vai diễn “đo ni đóng giày” cho mình. Sự ăn ý của cặp đôi Tiêu Tường – Lâm Thoại Dương từng khiến nhiều người lầm tưởng rằng hai người yêu nhau ngoài đời thực.

Tiêu Tường nổi tiếng với nhiều bộ phim đình đám một thời như: “Bên nhau nơi chân trời”, “Một thoáng mộng mơ”… Với nhan sắc xuất chúng và diễn xuất đỉnh cao của mình, cô nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng nhất của showbiz Đài Loan.

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Dù gương mặt không còn được xinh đẹp như xưa nhưng vóc dáng của Tiêu Tường vẫn vô cùng nóng bỏng
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Ở tuổi 51 nhưng Tiêu Tường vẫn sở hữu vóc dáng khiến nhiều người nghen tỵ
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Cô khoe đôi chân nuột nà cùng thân hình mảnh mai trên trang cá nhân của mình
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Nhìn những tấm hình này ít ai có thể tin rằng Tiêu Tường đã 51 tuổi
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Vẻ gợi cảm của mỹ nhân Đài Loan khiến cánh mày râu phải 'đỏ mặt'

Người hâm mộ ưu ái gọi cô với nhiều mỹ từ như: “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan”, hay “biểu tượng nhan sắc xứ Đài”. Sau thế hệ của Tiêu Tường, làng giải trí Đài Loan xuất hiện khá nhiều diễn viên nổi tiếng khác nhưng khó có thể qua mặt được Tiêu Tường cả về nhan sắc cũng như diễn xuất.

Những năm trước đây, Tiêu Tường luôn phải đối mặt với thông tin đang chịu hậu quả nặng nề do nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều lần cô xuất hiện với khuôn mặt sưng phù và biến dạng khiến nhiều người tiếc nuối cho biểu tượng nhan sắc một thời của Đài Loan.

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Dù không còn nổi tiếng như trước nhưng sức nóng của cái tên Tiểu Tường vẫn được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm

Mới đây, “đệ nhất mỹ nhân Đài Loan” bất ngờ đăng tải những hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân của mình. Loạt ảnh này khiến fan hâm mộ không khỏi trầm trồ bởi nhan sắc mặn mà và vóc dáng đáng ngưỡng mộ của thần tượng dù đã ngoài ngũ tuần.

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