Mỹ nhân Nhật Bản ‘Một lít nước mắt’ và bản hợp đồng hôn nhân kỳ quặc: ‘Chỉ làm chuyện vợ chồng 5 lần/tháng’

Thành công của “Một lít nước mắt” đã giúp nữ diễn viên Sawajiki Erika vụt sáng trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á. Tuy nhiên, khi đang trên đà phát triển sự nghiệp, Erika lại khiến nhiều người ngao ngán với hàng loạt scandal đời tư đầy tai tiếng. Nữ diễn viên sinh năm 1986 liên tục bị đồng nghiệp tố mắc bệnh ngôi sao, thường xuyên tụ tập ở các hộp đêm, phát ngôn thiếu suy nghĩ…

Vẻ đẹp gây thương nhớ của Sawajiki Erika - Ảnh: Internet

Năm 2009, Sawajiki kết hôn với chồng đại gia Tsuyoshi Takashiro hơn cô 22 tuổi và gây chú ý với bản hợp đồng hôn nhân kỳ quặc. Theo đó, bản hợp đồng này ghi rõ cả hai chỉ quan hệ vợ chồng 5 lần/tháng, nếu hơn Erika sẽ được nhận 500 nghìn Yên (khoảng hơn 100 triệu đồng) cho mỗi lần gần gũi. Đặc biệt, nếu Takashiro ngoại tình thì sẽ phải nộp cho nữ diễn viên 10 triệu Yên/lần (khoảng hơn 2 tỷ đồng/lần).