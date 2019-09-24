Mỹ nhân Nhật Bản ‘Một lít nước mắt’ và bản hợp đồng hôn nhân kỳ quặc: ‘Chỉ làm chuyện vợ chồng 5 lần/tháng’

Nổi tiếng nhờ bộ phim đình đám “Một lít nước mắt” nhưng nữ diễn viên Sawajiri Erika lại vướng vào nhiều bê bối đời tư khiến khán giả ngao ngán.
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Thành công của “Một lít nước mắt” đã giúp nữ diễn viên Sawajiki Erika vụt sáng trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á. Tuy nhiên, khi đang trên đà phát triển sự nghiệp, Erika lại khiến nhiều người ngao ngán với hàng loạt scandal đời tư đầy tai tiếng. Nữ diễn viên sinh năm 1986 liên tục bị đồng nghiệp tố mắc bệnh ngôi sao, thường xuyên tụ tập ở các hộp đêm, phát ngôn thiếu suy nghĩ…
Năm 2009, Sawajiki kết hôn với chồng đại gia Tsuyoshi Takashiro hơn cô 22 tuổi và gây chú ý với bản hợp đồng hôn nhân kỳ quặc. Theo đó, bản hợp đồng này ghi rõ cả hai chỉ quan hệ vợ chồng 5 lần/tháng, nếu hơn Erika sẽ được nhận 500 nghìn Yên (khoảng hơn 100 triệu đồng) cho mỗi lần gần gũi. Đặc biệt, nếu Takashiro ngoại tình thì sẽ phải nộp cho nữ diễn viên 10 triệu Yên/lần (khoảng hơn 2 tỷ đồng/lần).
Cuối cùng, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 1 năm và theo điều khoản hợp đồng, Erika sẽ được hưởng 90% tài sản của Tsuyoshi Takashiro. Sau đó, người đẹp có một mối tình 8 năm với bạn trai là nhà thiết kế thời trang. Dù sống thử nhiều năm nhưng cặp đôi vẫn quyết định đường ai nấy đi.
Hậu ly hôn, Erika chuyển hướng sang phong cách sexy và thường xuyên góp mặt trong những bộ phim người lớn với nhiều cảnh táo bạo. Mới đây, mỹ nhân phim “Một lít nước mắt” vừa tung loạt ảnh gợi cảm trên tạp chí Young Weekly Jump Nhật Bản. Đây là lần thứ hai nữ diễn viên được lên trang bìa tạp chí Young Weekly Jump sau 12 năm vướng nhiều bê bối đời tư.
Trải qua nhiều sóng gió, Sawajiri Erika của hiện tại chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp và có cuộc sống khá bình lặng.