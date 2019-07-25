‘Nữ thần’ JAV Nhật Bản ‘bao nuôi’ bạn trai hàng chục tỷ đồng suốt nhiều năm, nguyên nhân khiến nhiều người bất ngờ

Trải lòng về cuộc sống riêng tư, Yui Hatano – “nữ thần” JAV Nhật Bản bất ngờ gây sốc khi tiết lộ cô đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng để “nuôi” bạn trai.

Nữ diễn viên Yui Hatano sinh năm 1988, cô là một trong những “nữ thần” của ngành công nghiệp phim người lớn Nhật Bản. Nhờ sở hữu gương mặt thiên thần cùng thân hình nóng bỏng, Yui Hatano ngày càng được nhiều fanboy quan tâm và yêu mến. Nữ diễn viên Yui Hatano là 'nữ thần' trong lòng nhiều fanboy - Ảnh: Internet Tháng 3/2014, Yui Hatano nhận được giải thưởng nữ diễn viên JAV triển vọng và xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, cô còn nằm trong danh sách 30 sao nữ châu Á được cư dân mạng Trung Quốc tìm kiếm nhiều nhất trên Baidu.

Sự nghiệp phát triển, Yui từng giành được giải thưởng diễn viên JAV triển vọng - Ảnh: Internet Mới đây, nữ diễn viên Yui Hatano bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư với người hâm mộ trên một show truyền hình. Yui cho biết cô được một công ty phát hiện tài năng khi đang học cấp 3 cùng lời mời đầy hấp dẫn. Cụ thể, nếu Yui trở thành diễn viên độc quyền cho công ty, thu nhập hàng tháng sẽ là 1 triệu Yên Nhật (khoảng 214 triệu đồng). Và cuối cùng, Yui đã quyết định bước vào làng giải trí và trở thành diễn viên phim người lớn. Yui Hatano chia sẻ về quá trình bước vào nghề - Ảnh: Internet Chia sẻ về chuyện tình cảm, Yui khiến nhiều fan “bật ngửa” khi tiết lộ cô chính là người “bao nuôi” bạn trai suốt nhiều năm. Tất cả chi phí sinh hoạt của bạn trai đều do một mình Yui chi trả. Trong 3 năm liền, nữ diễn viên Yui Hatano đã vì bạn trai mà bỏ ra số tiền lên đến hàng chục triệu Yên (tương đương hàng chục tỷ đồng). Để làm được điều này, Yui đã phải chăm chỉ kiếm tiền, nhận nhiều vai diễn và đóng phim quần quật cả tháng, chỉ trừ “ngày đèn đỏ”.

Cô bất ngờ tiết lộ mình là người chu cấp cho bạn trai suốt nhiều năm - Ảnh: Internet Được biết trước đó cả hai đã yêu đương một thời gian trước khi Yui bước vào ngành công nghiệp phim người lớn. Ban đầu, cô giấu bạn trai về công việc của mình. Đến khi bị phát hiện, người bạn trai này đã buộc cô phải chu cấp cho anh ta về mọi mặt. Mọi chi phí sinh hoạt của bạn trai đều do Yui chi trả - Ảnh: Internet Ngay sau những chia sẻ này của Yui Hatano, người hâm mộ đã bày tỏ sự phẫn nộ cũng như lên án bạn trai của cô. Bên cạnh đó, nhiều người cũng thấy được những mảng tối của những diễn viên theo đuổi ngành công nghiệp phim người lớn tại Nhật Bản.

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