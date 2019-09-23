‘Mỹ nữ Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba lộ nhan sắc già nua, mệt mỏi ngay giữa sự kiện

Mới đây, hình ảnh nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba tại một sự kiện giải trí đã làm không ít người hâm mộ giật mình vì vẻ ngoài xơ xác và tiều tụy của cô.

Là “mỹ nữ Tân Cương” xinh đẹp nhất nhì Cbiz, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba luôn khiến netizen trầm trồ mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Nhờ ngoại hình nổi bật, Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng trở thành cái tên được các nhà sản xuất săn đón. Chính vì vậy, dù khả năng diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp trời ban của cô.

Nhan sắc xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là một trong những người đẹp có nhan sắc lên xuống thất thường nhất làng giải trí Hoa ngữ. Mới đây, nữ diễn viên “Liệt hỏa như ca” đã có mặt tại một sự kiện giải trí và nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Địch Lệ Nhiệt Ba kém sắc tại sự kiện mới đây - Ảnh: Internet

Thế nhưng lần xuất hiện này của “mỹ nữ Tân Cương” lại khiến nhiều người thất vọng. Địch Lệ Nhiệt Ba để lộ gương mặt già nua kém sắc và có phần tiều tụy. Trong phần giao lưu với khán giả, nữ diễn viên không giấu được vẻ mệt mỏi.

Nữ diễn viên lộ rõ vẻ mệt mỏi - Ảnh: Internet

Nhan sắc đỉnh cao của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ tụt dốc thảm hại - Ảnh: Internet

Ngay khi những hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba lại trở thành chủ đề bàn tán của dư luận. Bên cạnh những bình luận chê bai nữ diễn viên, vẫn có ý kiến cho rằng vì lịch trình bận rộn nên nữ diễn viên có phần kém sắc hơn. Người hâm mộ Địch Lệ Nhiệt Ba cũng tỏ ra vô cùng lo lắng và mong nữ diễn viên sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/my-nu-tan-cuong-dich-le-nhiet-ba-lo-nhan-sac-gia-nua-met-moi-ngay-giua-su-kien-338734.html