‘Mỹ nữ Tân Cương’ Địch Lệ Nhiệt Ba lộ nhan sắc già nua, mệt mỏi ngay giữa sự kiện

Sao quốc tế 23/09/2019 15:32

Mới đây, hình ảnh nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba tại một sự kiện giải trí đã làm không ít người hâm mộ giật mình vì vẻ ngoài xơ xác và tiều tụy của cô.

Là “mỹ nữ Tân Cương” xinh đẹp nhất nhì Cbiz, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba luôn khiến netizen trầm trồ mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Nhờ ngoại hình nổi bật, Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng trở thành cái tên được các nhà sản xuất săn đón. Chính vì vậy, dù khả năng diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp trời ban của cô.

dien vien dich le nhiet ba 1
Nhan sắc xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là một trong những người đẹp có nhan sắc lên xuống thất thường nhất làng giải trí Hoa ngữ. Mới đây, nữ diễn viên “Liệt hỏa như ca” đã có mặt tại một sự kiện giải trí và nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

dien vien dich le nhiet ba 2
Địch Lệ Nhiệt Ba kém sắc tại sự kiện mới đây - Ảnh: Internet

Thế nhưng lần xuất hiện này của “mỹ nữ Tân Cương” lại khiến nhiều người thất vọng. Địch Lệ Nhiệt Ba để lộ gương mặt già nua kém sắc và có phần tiều tụy. Trong phần giao lưu với khán giả, nữ diễn viên không giấu được vẻ mệt mỏi.

dien vien dich le nhiet ba 4
Nữ diễn viên lộ rõ vẻ mệt mỏi - Ảnh: Internet
dien vien dich le nhiet ba 5

Nhan sắc đỉnh cao của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ tụt dốc thảm hại - Ảnh: Internet

Ngay khi những hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba lại trở thành chủ đề bàn tán của dư luận. Bên cạnh những bình luận chê bai nữ diễn viên, vẫn có ý kiến cho rằng vì lịch trình bận rộn nên nữ diễn viên có phần kém sắc hơn. Người hâm mộ Địch Lệ Nhiệt Ba cũng tỏ ra vô cùng lo lắng và mong nữ diễn viên sắp xếp thời gian để nghỉ ngơi.

Sau Địch Lệ Nhiệt Ba, đến lượt fan của Dương Mịch ‘trở mặt’ với Gia Hành

Sau Địch Lệ Nhiệt Ba, đến lượt fan của Dương Mịch ‘trở mặt’ với Gia Hành

Mới đây fandom của nữ diễn viên Dương Mịch bất ngờ yêu cầu thần tượng của mình từ chối đóng các bộ phim do công ty Gia Hành đầu tư.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba mỹ nữ Tân Cương sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Sau Địch Lệ Nhiệt Ba, đến lượt fan của Dương Mịch ‘trở mặt’ với Gia Hành

Sau Địch Lệ Nhiệt Ba, đến lượt fan của Dương Mịch ‘trở mặt’ với Gia Hành

Tài nguyên phim ảnh mờ nhạt, nhân khí của Địch Lệ Nhiệt Ba đang bị Dương Tử áp đảo, dân mạng đổ lỗi do Dương Mịch

Tài nguyên phim ảnh mờ nhạt, nhân khí của Địch Lệ Nhiệt Ba đang bị Dương Tử áp đảo, dân mạng đổ lỗi do Dương Mịch

Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du nên duyên trong 'Định chế tình yêu cao cấp'?

Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du nên duyên trong 'Định chế tình yêu cao cấp'?

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ trở thành minh tinh mê trai của phim 'Đẹp trai là số một'!

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ trở thành minh tinh mê trai của phim 'Đẹp trai là số một'!

Dù chỉ dưới ống kính người qua đường, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đẹp tựa nữ thần

Dù chỉ dưới ống kính người qua đường, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đẹp tựa nữ thần

Những tấm hình hiếm hoi chưa từng tiết lộ của Lâm Tâm Như, nhan sắc mỹ nhân từ bé khiến ai nấy đều trầm trồ

Những tấm hình hiếm hoi chưa từng tiết lộ của Lâm Tâm Như, nhan sắc mỹ nhân từ bé khiến ai nấy đều trầm trồ

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 23 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 23 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới