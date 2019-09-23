Những tấm hình hiếm hoi chưa từng tiết lộ của Lâm Tâm Như, nhan sắc mỹ nhân từ bé khiến ai nấy đều trầm trồ

Sao quốc tế 23/09/2019 11:09

Loạt ảnh thuở nhỏ của nữ diễn viên Lâm Tâm Như đang khiến người hâm mộ bấn loạn trước nhan sắc không góc chết của cô.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền loạt ảnh từ thuở chưa gia nhập làng giải trí Hoa ngữ của nữ diễn viên Lâm Tâm Như. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nàng “Hạ Tử Vi” sở hữu khuôn mặt xinh xắn và vô cùng đáng yêu.

dien vien lam tam nhu 1
Hình ảnh thuở nhỏ của Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

Có thể dễ dàng nhận thấy, ngay từ nhỏ, Lâm Tâm Như đã mang vẻ đẹp trong sáng và đơn thuần với đôi mắt to tròn đáng yêu, răng khểnh duyên dáng và làn da trắng hồng mịn màng.

dien vien lam tam nhu 2

Nụ cười tươi với răng khểnh đáng yêu khiến ai nấy đều rung động – Ảnh: Internet

dien vien lam tam nhu 3

Lâm Tâm Như sở hữu vẻ đẹp không góc chết với đường nét trong sáng, đáng yêu – Ảnh: Internet

dien vien lam tam nhu 4

Ngay từ khi còn bé, Lâm Tâm Như đã biết tạo dáng trước ống kính vô cùng chuyên nghiệp - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, những bức ảnh thuở nhỏ này của bà xã Hoắc Kiến Hoa được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi. Ở thời điểm hiện tại, Lâm Tâm Như được nhận xét ngày càng quyến rũ và mang vẻ đẹp mặn mà của “bà mẹ một con”.

dien vien lam tam nhu 5
Lâm Tâm Như đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp 43 tuổi đã gặt hái được không ít thành công trong sự nghiệp. Bên cạnh việc diễn xuất, cô cũng đã chuyển hướng sang làm đạo diễn và tự sản xuất phim truyền hình. Tuy nhiên, Lâm Tâm Như vẫn cố gắng dành thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Người đẹp từng chia sẻ rằng ở thời điểm hiện tại, cô đã không còn quá tham vọng về sự nghiệp của bản thân.

Lâm Tâm Như học thạc sĩ ở tuổi 43, Hoắc Kiến Hoa bị chỉ trích không có chí tiến thủ

Lâm Tâm Như học thạc sĩ ở tuổi 43, Hoắc Kiến Hoa bị chỉ trích không có chí tiến thủ

Dù đã 43 tuổi nhưng nữ diễn viên Lâm Tâm Như vẫn lựa chọn sự nghiệp học hành khiến nhiều người bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa bà xã Hoắc Kiến Hoa

TIN LIÊN QUAN

Lâm Tâm Như học thạc sĩ ở tuổi 43, Hoắc Kiến Hoa bị chỉ trích không có chí tiến thủ

Lâm Tâm Như học thạc sĩ ở tuổi 43, Hoắc Kiến Hoa bị chỉ trích không có chí tiến thủ

Lâm Tâm Như váy áo thướt tha dự sự kiện nhưng lại tự ‘dìm hàng’ nhan sắc vì lỗi make up nhiều sao mắc phải

Lâm Tâm Như váy áo thướt tha dự sự kiện nhưng lại tự ‘dìm hàng’ nhan sắc vì lỗi make up nhiều sao mắc phải

Khác biệt quá lớn giữa hình trước và sau chỉnh sửa của Lâm Tâm Như

Khác biệt quá lớn giữa hình trước và sau chỉnh sửa của Lâm Tâm Như

Lâm Tâm Như lộ vòng hai khá rõ, dấy lên nghi vấn mang thai lần hai ở tuổi 43

Lâm Tâm Như lộ vòng hai khá rõ, dấy lên nghi vấn mang thai lần hai ở tuổi 43

Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như bị 'ném đá' khi cản trở người khác đi vệ sinh

Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như bị 'ném đá' khi cản trở người khác đi vệ sinh

Bị thẩm mỹ viện lấy ‘ảnh dìm’ rồi công khai sử dụng trái phép, Lâm Tâm Như thắng kiện hàng trăm triệu đồng

Bị thẩm mỹ viện lấy ‘ảnh dìm’ rồi công khai sử dụng trái phép, Lâm Tâm Như thắng kiện hàng trăm triệu đồng

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 23 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 23 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới