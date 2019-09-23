Những tấm hình hiếm hoi chưa từng tiết lộ của Lâm Tâm Như, nhan sắc mỹ nhân từ bé khiến ai nấy đều trầm trồ

Loạt ảnh thuở nhỏ của nữ diễn viên Lâm Tâm Như đang khiến người hâm mộ bấn loạn trước nhan sắc không góc chết của cô.
- Lâm Tâm Như váy áo thướt tha dự sự kiện nhưng lại tự ‘dìm hàng’ nhan sắc vì lỗi make up nhiều sao mắc phải
- Khác biệt quá lớn giữa hình trước và sau chỉnh sửa của Lâm Tâm Như
Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền loạt ảnh từ thuở chưa gia nhập làng giải trí Hoa ngữ của nữ diễn viên Lâm Tâm Như. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nàng “Hạ Tử Vi” sở hữu khuôn mặt xinh xắn và vô cùng đáng yêu.
Có thể dễ dàng nhận thấy, ngay từ nhỏ, Lâm Tâm Như đã mang vẻ đẹp trong sáng và đơn thuần với đôi mắt to tròn đáng yêu, răng khểnh duyên dáng và làn da trắng hồng mịn màng.
Ngay lập tức, những bức ảnh thuở nhỏ này của bà xã Hoắc Kiến Hoa được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi. Ở thời điểm hiện tại, Lâm Tâm Như được nhận xét ngày càng quyến rũ và mang vẻ đẹp mặn mà của “bà mẹ một con”.
Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp 43 tuổi đã gặt hái được không ít thành công trong sự nghiệp. Bên cạnh việc diễn xuất, cô cũng đã chuyển hướng sang làm đạo diễn và tự sản xuất phim truyền hình. Tuy nhiên, Lâm Tâm Như vẫn cố gắng dành thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Người đẹp từng chia sẻ rằng ở thời điểm hiện tại, cô đã không còn quá tham vọng về sự nghiệp của bản thân.