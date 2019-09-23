Những tấm hình hiếm hoi chưa từng tiết lộ của Lâm Tâm Như, nhan sắc mỹ nhân từ bé khiến ai nấy đều trầm trồ

Loạt ảnh thuở nhỏ của nữ diễn viên Lâm Tâm Như đang khiến người hâm mộ bấn loạn trước nhan sắc không góc chết của cô.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền loạt ảnh từ thuở chưa gia nhập làng giải trí Hoa ngữ của nữ diễn viên Lâm Tâm Như. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nàng “Hạ Tử Vi” sở hữu khuôn mặt xinh xắn và vô cùng đáng yêu.

Hình ảnh thuở nhỏ của Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

Có thể dễ dàng nhận thấy, ngay từ nhỏ, Lâm Tâm Như đã mang vẻ đẹp trong sáng và đơn thuần với đôi mắt to tròn đáng yêu, răng khểnh duyên dáng và làn da trắng hồng mịn màng.

Nụ cười tươi với răng khểnh đáng yêu khiến ai nấy đều rung động – Ảnh: Internet

Lâm Tâm Như sở hữu vẻ đẹp không góc chết với đường nét trong sáng, đáng yêu – Ảnh: Internet

Ngay từ khi còn bé, Lâm Tâm Như đã biết tạo dáng trước ống kính vô cùng chuyên nghiệp - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, những bức ảnh thuở nhỏ này của bà xã Hoắc Kiến Hoa được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi. Ở thời điểm hiện tại, Lâm Tâm Như được nhận xét ngày càng quyến rũ và mang vẻ đẹp mặn mà của “bà mẹ một con”.

Lâm Tâm Như đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp 43 tuổi đã gặt hái được không ít thành công trong sự nghiệp. Bên cạnh việc diễn xuất, cô cũng đã chuyển hướng sang làm đạo diễn và tự sản xuất phim truyền hình. Tuy nhiên, Lâm Tâm Như vẫn cố gắng dành thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Người đẹp từng chia sẻ rằng ở thời điểm hiện tại, cô đã không còn quá tham vọng về sự nghiệp của bản thân.

Lâm Tâm Như học thạc sĩ ở tuổi 43, Hoắc Kiến Hoa bị chỉ trích không có chí tiến thủ Dù đã 43 tuổi nhưng nữ diễn viên Lâm Tâm Như vẫn lựa chọn sự nghiệp học hành khiến nhiều người bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-tam-hinh-hiem-hoi-chua-tung-tiet-lo-cua-lam-tam-nhu-nhan-sac-my-nhan-tu-be-khien-ai-nay-deu-tram-tro-338699.html