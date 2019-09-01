Lâm Tâm Như váy áo thướt tha dự sự kiện nhưng lại tự ‘dìm hàng’ nhan sắc vì lỗi make up nhiều sao mắc phải

Xuất hiện lộng lẫy tại một sự kiện ở Đài Loan nhưng nữ diễn viên Lâm Tâm Như lại khiến người hâm mộ thất vọng vì lỗi make up ngớ ngẩn.

Ngày 31/8 vừa qua, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã có mặt tại một sự kiện dành cho mẹ và bé diễn ra ở Đài Loan. Theo đó, bà xã Hoắc Kiến Hoa diện váy ôm sát khoe khéo vòng eo thon gọn giữa tin đồn mang bầu lần 2. Trước đó, nữ diễn viên cũng đã ngầm phủ nhận việc có “tin vui” khi tiết lộ tính cách “chiếm hữu” của con gái khá lớn, vì vậy cô bé chưa từng nghĩ đến việc sẽ có thêm em trai hoặc em gái.

Lâm Tâm Như xinh đẹp ở sự kiện - Ảnh: Internet

Vóc dáng thon thả của bà mẹ một con - Ảnh: Internet

Đôi chân thon dài không chút mỡ thừa của người đẹp 43 tuổi - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, người hâm mộ vô cùng thích thú vì đã lâu lắm rồi, Lâm Tâm Như mới diện trang phục quyến rũ đến vậy. Với thiết kế xẻ sâu táo bạo, Lâm Tâm Như tự tin khoe đôi chân thon dài gợi cảm trước ống kính. Tuy nhiên, nữ diễn viên 43 tuổi lại mắc phải lỗi trang điểm mặt trắng hơn người khiến nhan sắc của cô bị giảm đi vài phần.

Lâm Tâm Như gặp lỗi make up mặt trắng hơn người - Ảnh: Internet

Nhan sắc của cô bị cho đã giảm đi vài phần vì lỗi make up này - Ảnh: Internet

Trên thực tế, nhiều ngôi sao thường chỉ chú ý make up phần mặt mà quên đi việc nó có thể lệch tông với cơ thể. Trước Lâm Tâm Như, nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn, Suzy hay Seol hyun đều bị “mất điểm” vì lỗi trang điểm này.

Khác biệt quá lớn giữa hình trước và sau chỉnh sửa của Lâm Tâm Như Không còn xinh lung linh như những tấm hình studio đăng tải, hình ảnh thật của nữ diễn viên Lâm Tâm Như gây thất vọng cho fan hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-tam-nhu-vay-ao-thuot-tha-du-su-kien-nhung-lai-tu-dim-hang-nhan-sac-vi-loi-make-up-nhieu-sao-mac-phai-336414.html