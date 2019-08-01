Bị thẩm mỹ viện lấy ‘ảnh dìm’ rồi công khai sử dụng trái phép, Lâm Tâm Như thắng kiện hàng trăm triệu đồng

Sau khi khởi kiện một thẩm mỹ viện vì sử dụng hình ảnh trái phép của mình cho hoạt động kinh doanh, diễn viên Lâm Tâm Như đã được bồi thường 30 nghìn NDT (hơn 101 triệu đồng).

Những ngôi sao của làng giải trí Hoa ngữ thường xuyên bị các nhãn hàng, công ty… sử dụng “chùa” hình ảnh cho mục đích kinh doanh. Để bảo vệ quyền lợi cho chính mình, nhiều ngôi sao đã tiến hành khởi kiện các đơn vị này.

Tháng 6/2018, xuất hiện tại sự kiện LHP SCO National Film, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã bị phóng viên ghi lại những khoảnh khắc “xấu ma chê quỷ hờn” khiến nhiều người thất vọng. Điều đáng nói, ngay sau sự kiện này, một trung tâm thẩm mỹ đã lấy “bức ảnh dìm” của cô để làm hình minh họa trước khi “dao kéo”.



'Bức ảnh dìm' của Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

Sau khi biết được sự việc, nữ diễn viên “Hoàn Châu Cách Cách” đã vô cùng sốc và cảm thấy tổn thương nặng nề. Chính vì vậy, cô quyết định khởi kiện thẩm mỹ viện này.

Lâm Tâm Như quyết định khởi kiện và thắng kiện - Ảnh: Internet

Mới đây, truyền thông xứ Trung đồng loạt đăng tải thông tin Tòa án dân sự Bắc Kinh đã tuyên bố Lâm Tâm Như thắng kiện và nhận về bồi thường 30 nghìn NDT (hơn 101 triệu đồng). Bên cạnh đó, thẩm mỹ viện này còn phải công khai xin lỗi Lâm Tâm Như đồng thời có trách nhiệm trả toàn bộ án phí.

Cách đây không lâu, vợ chồng Lâm Tâm Như cũng đã thắng kiện trước tin đồn cả hai kết hôn giả.

Lâm Tâm Như tìm cách bảo vệ bản thân sau vụ việc Nhậm Đạt Hoa bị người hâm mộ đâm nhập viện Nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã có động thái mới sau khi Nhậm Đạt Hoa bị một người đàn ông đâm trọng thương vào tuần trước.

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