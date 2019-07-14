‘Trăm năm’ mới cùng nhau dự sự kiện một lần, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn quyết không ngồi cạnh nhau

Hình ảnh Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa ngồi cách xa nhau tại một sự kiện mới đây đang trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội Weibo.

Mới đây, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã cùng nhau xuất hiện tại sự kiện Liên hoan phim Đài Bắc lần thứ 21. Ngay lập tức, cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ dành trọn spotlight trên thảm đỏ. Lâm Tâm Như sang chảnh tại sự kiện - Ảnh: Internet Tại đêm trao giải, Lâm Tâm Như mặc bộ váy màu đen quyến rũ, cổ khoét sâu gợi cảm chứng minh đẳng cấp “chị đại” Cbiz. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn gây ấn tượng với mái tóc ngắn trẻ trung đầy cá tính. Được biết, Lâm Tâm Như quyết định thay đổi kiểu tóc để phù hợp với tạo hình nhân vật của cô trong phim điện ảnh "Miss Andy". Trong khi đó, Hoắc Kiến Hoa lại diện bộ suit đen khá đơn giản.

Hoắc Kiến Hoa có phần kém sắc hơn bà xã, anh để lộ dấu hiệu tăng cân - Ảnh: Internet Mặc dù cùng nhau dự sự kiện nhưng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa lại không ngồi gần nhau. Cụ thể, nam diễn viên ngồi trước vợ một hàng ghế. Đáng chú ý hơn là từ khi bước vào lễ trao giải, cả hai không hề có bất kỳ sự tương tác nào. Cặp đôi không ngồi cạnh nhau trong sự kiện - Ảnh: Internet Chính điều này đã trở thành chủ đề bàn tán của netizen xứ Trung trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng tỏ ra nghi ngờ về mối quan hệ hiện tại của cả hai, số khác lại chỉ ra chi tiết khi Lâm Tâm Như lên trao giải, Hoắc Kiến Hoa vẫn rất chăm chú theo dõi cô.

Người hâm mộ vẫn tin tưởng vào tình cảm mà Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa dành cho nhau - Ảnh: Internet Đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi khiến người khác nghi ngờ về tình trạng hôn nhân. Trước đó đã có nhiều tin đồn cho rằng Hoắc Kiến Hoa bị ép cưới, cả hai chưa đăng ký kết hôn,... Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã từng phải nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để chứng minh hôn nhân của họ vẫn tốt đẹp.

Dung nhan thuở đôi mươi làm say đắm lòng người của Lâm Tâm Như Những tấm hình cách đây gần 20 năm của Lâm Tâm Như được đăng tải trên mạng khiến nhiều người xuýt xoa.

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