Lâm Tâm Như quyết định cắt bỏ mái tóc dài, tiết lộ nguyên nhân cân nặng giảm liên tục

Sao quốc tế 13/06/2019 15:31

Khoảng thời gian gần đây, Lâm Tâm Như khiến nhiều người hâm mộ lo lắng khi liên tục xuất hiện với thân hình gầy guộc thiếu sức sống.

Mới đây trên trang cá nhân, Lâm Tâm Như đã chia sẻ hình ảnh selfie với kiểu tóc mới kèm dòng trạng thái: “Kết thúc cũng chính là khởi đầu mới”. Được biết, nữ diễn viên đã quyết định cắt bỏ mái tóc dài để phục vụ cho vai diễn mới trong một bộ phim.

Lâm Tâm Như quyết định cắt bỏ mái tóc dài, tiết lộ nguyên nhân cân nặng giảm liên tục - Ảnh 1

Nữ diễn viên 43 tuổi tự tin khoe mặt mộc với mái tóc cắt ngắn - Ảnh: Internet

Lâm Tâm Như quyết định cắt bỏ mái tóc dài, tiết lộ nguyên nhân cân nặng giảm liên tục - Ảnh 2
Hình ảnh mái tóc dài quen thuộc trước đây của Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

Có thể nói, suốt nhiều năm trong nghề đây là mái tóc ngắn nhất của Lâm Tâm Như. Nhiều người hâm mộ cho rằng, diện mạo mới này của nữ diễn viên có phần trẻ trung và xinh đẹp hơn.

Bên cạnh đó, để phù hợp với tạo hình của nhân vật trong phim, bà xã Hoắc Kiến Hoa còn tiết lộ cô đang tích cực giảm cân trong suốt thời gian qua. Khi biết được nguyên nhân, người hâm mộ đã phần nào yên tâm hơn nhưng cũng lo lắng việc giảm cân sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của thần tượng.

Lâm Tâm Như quyết định cắt bỏ mái tóc dài, tiết lộ nguyên nhân cân nặng giảm liên tục - Ảnh 3

Lâm Tâm Như giảm khá nhiều cân để phù hợp với tạo hình nhân vật – Ảnh: Internet

Được biết khoảng thời gian này, Lâm Tâm Như đang đóng phim tại Malaysia. Chính vì vậy, cô không có nhiều thời gian để ở bên cạnh gia đình. Vào dịp Tết Đoan Ngọ vừa qua, ông xã Hoắc Kiến Hoa đã cùng con gái Cá Heo Nhỏ sang tận Malaysia để thăm bà xã. Có thể thấy, gia đình của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đang vô cùng hạnh phúc.

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