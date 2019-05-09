Lâm Tâm Như chính thức lên tiếng giữa nghi vấn mang thai lần 2, lộ bụng lớn khi chụp quảng cáo

Sao quốc tế 09/05/2019 16:57

Trước thông tin mang thai lần 2, nữ diễn viên “Hoàn Châu cách cách” đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn.

Gần đây, những hình ảnh hậu trường chụp quảng cáo của Lâm Tâm Như bất ngờ trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội xứ Trung. Cụ thể, qua những bức ảnh được đăng tải, nhiều người tinh ý phát hiện bà xã Hoắc Kiến Hoa lộ vòng 2 lớn “bất thường”. Bên cạnh đó, Lâm Tâm Như còn có những khoảnh khắc dùng tay che bụng làm rộ nghi vấn cô đang mang thai con thứ 2.

Lâm Tâm Như chính thức lên tiếng giữa nghi vấn mang thai lần 2, lộ bụng lớn khi chụp quảng cáo - Ảnh 1
Vòng eo lớn 'bất thường' của Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

Lâm Tâm Như chính thức lên tiếng giữa nghi vấn mang thai lần 2, lộ bụng lớn khi chụp quảng cáo - Ảnh 2

Lâm Tâm Như chính thức lên tiếng giữa nghi vấn mang thai lần 2, lộ bụng lớn khi chụp quảng cáo - Ảnh 3
Cô còn liên tục dùng tay che bụng - Ảnh: Internet

Trước đó, trong một buổi phỏng vấn, Hoắc Kiến Hoa từng chia sẻ mong muốn giảm tải công việc để dành thời gian cho vợ con, đồng thời nam diễn viên đang suy nghĩ về việc có thêm thành viên mới trong gia đình.

Tuy nhiên, trái với sự mong đợi của người hâm mộ, phía đại diện của Lâm Tâm Như đã phủ nhận tin đồn mang thai: “Đều là tin tức giả, hình ảnh mọi người cho là có bầu chỉ do nếp gấp của váy và do góc độ ảnh”. Ngoài ra, có nguồn tin cho biết Lâm Tâm Như đã xác nhận tham gia vào một dự án phim ảnh mới nên việc mang thai là không thể.

Lâm Tâm Như chính thức lên tiếng giữa nghi vấn mang thai lần 2, lộ bụng lớn khi chụp quảng cáo - Ảnh 4
Nữ diễn viên đã phủ nhận thông tin mang thai lần 2 - Ảnh: Internet

Cuộc hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa từng tốn khá nhiều giấy mực của báo giới khi cặp đôi được cho là “cưới chạy bầu”, kết hôn giả, thậm chí không ít lần cả hai dính vào tin đồn “đường ai nấy đi”.

Tuy nhiên đến nay, sau 3 năm chung sống, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn rất hạnh phúc bên con gái nhỏ.

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