Sau sinh 6 tháng, ‘thánh nữ JAV’ Aoi Sora khoe loạt khoảnh khắc đáng yêu của cặp quý tử song sinh

Sao quốc tế 29/10/2019 15:10

Những hình ảnh đáng yêu của 2 con trai nữ diễn viên Aoi Sora và DJ Non đang khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Giữa năm 2019, DJ Non – ông xã của nữ diễn viên Aoi Sora bất ngờ thông báo trên trang cá nhân mình đã lên chức cha: “Bà xã đã vất vả nhiều rồi, cảm ơn vợ! Gia đình chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau”. Được biết, Aoi Sora đã hạ sinh thành công 2 bé trai cực kháu khỉnh.

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Aoi Sora hạnh phúc bên chồng sau khi sinh - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội Weibo, Aoi Sora thường xuyên khoe những bức ảnh đời thường của gia đình cô. Mới đây, “thánh nữ JAV” đã chia sẻ loạt ảnh mới cực đáng yêu của quý tử song sinh đến người hâm mộ. Được biết, cả 2 nhóc tì nhà nữ diễn viên đã hơn 6 tháng tuổi và có thể tự ngồi ghế dựa.

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Hai nhóc tì cực đáng yêu nhà Aoi Sora - Ảnh: Internet

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Hai cậu bé được nhận xét có ngoại hình khác nhau - Ảnh: Internet

Dù là anh em sinh đôi nhưng cả hai lại có ngoại hình và tính cách khác nhau. Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể dễ dàng nhận thấy một bé sở hữu mái tóc có phần nhiều hơn bé còn lại. Bên cạnh đó, 2 đôi môi cũng được người hâm mộ nhận xét là một giống mẹ, một giống bố. Theo tiết lộ của Aoi Sora, hai con có tính cách trái ngược nhau, đứa thì rất hiếu động, đứa lại có phần điềm tĩnh hơn.

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Aoi Sora đang cố gắng trở thành người mẹ tốt - Ảnh: Internet

Sau khi sinh con, Aoi Sora cho biết bản thân đang cố gắng dành nhiều thời gian để học làm mẹ, đồng thời khẳng định bản thân có thể trở thành một người mẹ tốt. Hiện tại, cô đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng và 2 con.

‘Thánh nữ JAV’ Aoi Sora đã hạ sinh cặp quý tử đầu lòng, ông xã vội chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc lên Weibo

‘Thánh nữ JAV’ Aoi Sora đã hạ sinh cặp quý tử đầu lòng, ông xã vội chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc lên Weibo

Hôm nay (ngày 1/5), mỹ nhân Aoi Sora và ông xã DJ Non đã chào đón 2 thiên thần nhỏ chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

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