‘Nữ hoàng JAV’ Aizawa Minami bất ngờ tiết lộ mẫu người yêu lý tưởng, rất nhiều đàn ông có được tiêu chí này

Xuất hiện tại một sự kiện triển lãm tại Đài Loan, nữ diễn viên Aizawa Minami đã có những chia sẻ về hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình.

Nữ diễn viên Aizawa Minami sinh năm 1996 và được biết đến là "nữ hoàng" phim người lớn Nhật Bản. Chính vì vậy, cô vừa giành được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất 2019 tại lễ trao giải dành cho những ngôi sao JAV. Sở hữu vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa nóng bỏng, Aizawa dễ dàng trở thành “người trong mộng” của nhiều chàng trai. Aizawa Minami là nữ diễn viên JAV nổi tiếng Nhật Bản - Ảnh: Internet Mới đây, người đẹp đã có mặt tại sự kiện triển lãm Taipei Red Expo 2019 được tổ chức tại Đài Loan và nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông. Trả lời phỏng vấn báo giới, Aizawa đã có những chia sẻ bất ngờ về cuộc sống riêng tư của mình.

Nhan sắc xinh đẹp... ...và body nóng bỏng của Aizawa Minami - Ảnh: Internet Theo đó, nữ diễn viên cho biết thành công tại lễ trao giải Fanza là sự khởi đầu cho con đường phát triển sự nghiệp của cô. Bày tỏ cảm xúc khi có mặt tại buổi triển lãm, Aizawa Minami cho biết: “Tôi rất vui khi được tới đây tham gia triển lãm lần này. Tình cảm mà khán giả dành cho tôi khiến tôi rất ngạc nhiên và cảm động”. Sự nghiệp của nữ diễn viên đang trên đà phát triển - Ảnh: Internet Khi được hỏi về mẫu đàn ông lý tưởng, Aizawa tiết lộ cô không chú ý nhiều đến ngoại hình của bạn trai. Cụ thể, nữ diễn viên 9X cho biết cô không cần bạn trai sở hữu ngoại hình hoàn hảo hay body rắn chắc. Thay vào đó, người yêu tương lai của cô chỉ cần có hai yếu tố: sạch sẽ, gọn gàng và tính tình vui vẻ, hài hước.

Aizawa không yêu cầu quá cao về bạn trai tương lai - Ảnh: Internet Thông tin này khiến nhiều người ngạc nhiên vì đa số đều cho rằng, một người xinh đẹp và tài năng như cô chắc hẳn phải có yêu cầu rất cao về bạn trai. Hiện tại, Aizawa Minami đang độc thân và muốn tập trung cho sự nghiệp.

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