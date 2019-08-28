‘Nữ hoàng JAV’ Aizawa Minami bất ngờ tiết lộ mẫu người yêu lý tưởng, rất nhiều đàn ông có được tiêu chí này

Sao quốc tế 28/08/2019 17:39

Xuất hiện tại một sự kiện triển lãm tại Đài Loan, nữ diễn viên Aizawa Minami đã có những chia sẻ về hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình.

Nữ diễn viên Aizawa Minami sinh năm 1996 và được biết đến là "nữ hoàng" phim người lớn Nhật Bản. Chính vì vậy, cô vừa giành được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất 2019 tại lễ trao giải dành cho những ngôi sao JAV. Sở hữu vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa nóng bỏng, Aizawa dễ dàng trở thành “người trong mộng” của nhiều chàng trai.

dien vien Aizawa Minami 1
Aizawa Minami là nữ diễn viên JAV nổi tiếng Nhật Bản - Ảnh: Internet

Mới đây, người đẹp đã có mặt tại sự kiện triển lãm Taipei Red Expo 2019 được tổ chức tại Đài Loan và nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông. Trả lời phỏng vấn báo giới, Aizawa đã có những chia sẻ bất ngờ về cuộc sống riêng tư của mình.

dien vien Aizawa Minami 2
Nhan sắc xinh đẹp...
dien vien Aizawa Minami 3
...và body nóng bỏng của Aizawa Minami - Ảnh: Internet

Theo đó, nữ diễn viên cho biết thành công tại lễ trao giải Fanza là sự khởi đầu cho con đường phát triển sự nghiệp của cô. Bày tỏ cảm xúc khi có mặt tại buổi triển lãm, Aizawa Minami cho biết: “Tôi rất vui khi được tới đây tham gia triển lãm lần này. Tình cảm mà khán giả dành cho tôi khiến tôi rất ngạc nhiên và cảm động”.

dien vien Aizawa Minami 4
Sự nghiệp của nữ diễn viên đang trên đà phát triển - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về mẫu đàn ông lý tưởng, Aizawa tiết lộ cô không chú ý nhiều đến ngoại hình của bạn trai. Cụ thể, nữ diễn viên 9X cho biết cô không cần bạn trai sở hữu ngoại hình hoàn hảo hay body rắn chắc. Thay vào đó, người yêu tương lai của cô chỉ cần có hai yếu tố: sạch sẽ, gọn gàng và tính tình vui vẻ, hài hước.

dien vien Aizawa Minami 5
Aizawa không yêu cầu quá cao về bạn trai tương lai - Ảnh: Internet

Thông tin này khiến nhiều người ngạc nhiên vì đa số đều cho rằng, một người xinh đẹp và tài năng như cô chắc hẳn phải có yêu cầu rất cao về bạn trai. Hiện tại, Aizawa Minami đang độc thân và muốn tập trung cho sự nghiệp.

‘Nữ thần’ JAV Nhật Bản ‘bao nuôi’ bạn trai hàng chục tỷ đồng suốt nhiều năm, nguyên nhân khiến nhiều người bất ngờ

‘Nữ thần’ JAV Nhật Bản ‘bao nuôi’ bạn trai hàng chục tỷ đồng suốt nhiều năm, nguyên nhân khiến nhiều người bất ngờ

Trải lòng về cuộc sống riêng tư, Yui Hatano – “nữ thần” JAV Nhật Bản bất ngờ gây sốc khi tiết lộ cô đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng để “nuôi” bạn trai.

Xem thêm
Từ khóa:   Aizawa Minami

TIN LIÊN QUAN

‘Nữ thần’ JAV Nhật Bản ‘bao nuôi’ bạn trai hàng chục tỷ đồng suốt nhiều năm, nguyên nhân khiến nhiều người bất ngờ

‘Nữ thần’ JAV Nhật Bản ‘bao nuôi’ bạn trai hàng chục tỷ đồng suốt nhiều năm, nguyên nhân khiến nhiều người bất ngờ

Khác biệt quá lớn giữa hình trước và sau chỉnh sửa của Lâm Tâm Như

Khác biệt quá lớn giữa hình trước và sau chỉnh sửa của Lâm Tâm Như

Điểm danh 4 ‘kẻ thù’ không đội trời chung của Phạm Băng Băng

Điểm danh 4 ‘kẻ thù’ không đội trời chung của Phạm Băng Băng

Triệu Lệ Dĩnh lại “thả thính” ảnh hậu trường đẹp xuất sắc, Cnet đua nhau đoán là phim hay sự kiện

Triệu Lệ Dĩnh lại “thả thính” ảnh hậu trường đẹp xuất sắc, Cnet đua nhau đoán là phim hay sự kiện

Cuối cùng người nên duyên với Ngô Diệc Phàm trong 'Trâm trung lục' lại là Dương Tử?

Cuối cùng người nên duyên với Ngô Diệc Phàm trong 'Trâm trung lục' lại là Dương Tử?

5 sao nữ Trung Quốc gây thất vọng về nhan sắc khi trang điểm đậm

5 sao nữ Trung Quốc gây thất vọng về nhan sắc khi trang điểm đậm

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 59 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới