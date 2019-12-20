Đóng cặp với Tiêu Chiến đã nhận không ít ‘sóng gió’, lần này Dương Tử liệu có ‘yên ổn’ khi nên duyên cùng Vương Nhất Bác?

Netizen xứ Trung đang xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Dương Tử sẽ hợp tác cùng mỹ nam “Trần tình lệnh” Vương Nhất Bác trong phim mới.

Mới đây, mạng xã hội Weibo bất ngờ xuất hiện thông tin nữ diễn viên Dương Tử và mỹ nam Vương Nhất Bác sẽ đóng cặp cùng nhau trong dự án truyền hình “Con gái nhà họ Kiều”. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của một số diễn viên khác như Quách Kinh Phi, Cao Lộ, Lưu Mẫn… Theo đó, phim dự kiến sẽ khai máy vào tháng 4 năm sau.

Vương Nhất Bác và Dương Tử đóng cặp trong phim mới? - Ảnh: Internet

Trước đó, bộ phim “Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn” của Dương Tử và Tiêu Chiến đã chính thức bấm máy. Trong quá trình ghi hình, nữ diễn viên liên tục bị fan của Tiêu Chiến công kích. Cuộc chiến fandom của cặp đôi diễn viên chính từng là đề tài gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung suốt một khoảng thời gian dài.

Dương Tử và Tiêu Chiến trong 'Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn' - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, ngay khi tin đồn này lan truyền, nhiều người hâm mộ cảm thấy lo lắng cho Dương Tử khi tiếp tục đóng cặp với một mỹ nam khác của “Trần tình lệnh”. Tuy nhiên, tất cả thông tin trên vẫn chưa được xác thực. Phía đại diện của Dương Tử và Vương Nhất Bác đang giữ im lặng.

Hiện tại, Dương Tử, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều là những tiểu sinh, tiểu hoa được yêu thích nhất hiện nay. Sự kết hợp của họ nhất định sẽ thu hút sự chú ý của dư luận và tạo ra nhiều chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Bảng xếp hạng giá trị thương mại sao Hoa ngữ: ‘Huynh đệ’ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều phải chịu thua người này Theo truyền thông xứ Trung, Dương Tử đang là nghệ sĩ đứng đầu bảng xếp hạng giá trị thương mại sao Hoa ngữ thời gian gần đây, vượt mặt cả 2 mỹ nam “Trần tình lệnh”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-cap-voi-tieu-chien-da-nhan-khong-it-song-gio-lan-nay-duong-tu-lieu-co-yen-on-khi-nen-duyen-cung-vuong-nhat-bac-346965.html