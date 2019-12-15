Bảng xếp hạng giá trị thương mại sao Hoa ngữ: ‘Huynh đệ’ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều phải chịu thua người này

Sao quốc tế 15/12/2019 14:07

Theo truyền thông xứ Trung, Dương Tử đang là nghệ sĩ đứng đầu bảng xếp hạng giá trị thương mại sao Hoa ngữ thời gian gần đây, vượt mặt cả 2 mỹ nam “Trần tình lệnh”.

Dựa vào độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của các nghệ sĩ với công chúng cũng như nhãn hàng, truyền thông xứ Trung đã lập ra “Bảng xếp hạng giá trị thương mại sao Hoa ngữ” hàng tháng. Theo đó, khoảng thời gian gần đây, Dương Tử “Cá mực hầm mật” đang là ngôi sao được chú ý hơn cả.

1. Dương Tử

Dù bước chân vào con đường nghệ thuật khá sớm nhưng Dương Tử chỉ thực sự nổi tiếng sau khi tham gia 2 bộ phim truyền hình “Hương mật tựa khói sương” và “Cá mực hầm mật”. Không sở hữu nhan sắc quá nổi bật nhưng nữ diễn viên lại chiếm được cảm tình nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên và đa dạng. Dương Tử thường xuyên được các nhãn hàng danh tiếng “chọn mặt gửi vàng”.

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Dương Tử dẫn đầu bảng xếp hạng - Ảnh: Internet

2. Tiêu Chiến

Gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ sau đó chuyển hướng sang đóng phim nhưng Tiêu Chiến lại không để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả. Chỉ đến khi tham gia web drama “Trần tình lệnh”, Tiêu Chiến mới thực sự được chú ý. Sau thành công của “Trần tình lệnh”, nam diễn viên trở nên vô cùng nổi tiếng, bước lên hàng đỉnh cấp lưu lượng.

Được biết, tài nguyên hiện tại của Tiêu Chiến rất tốt và liên tục trở thành đại ngôn cho hàng loạt sản phẩm nổi tiếng.

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Tiêu Chiến đang là 'con cưng' của nhiều nhãn hàng - Ảnh: Internet

3. Dịch Dương Thiên Tỷ

Dịch Dương Thiên Tỉ được biết đến là thành viên của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng TFBoys. Tuy nhiên, sau khi rẽ hướng sang phim ảnh, nam ca sĩ trở thành cái tên được nhiều nhà sản xuất và đạo diễn yêu thích. Những tác phẩm của Dịch Dương Thiên Tỷ đều được đánh giá cao về diễn xuất. Bên cạnh đó, lượng người hâm mộ của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vô cùng hùng hậu.

Sau 2 tác phẩm “Trường An 12 canh giờ” và “Em của niên thiếu”, danh tiếng của Dịch Dương Thiên Tỉ ngày càng tăng cao.

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Dịch Dương Thiên Tỷ thành công khi lấn sân sang phim ảnh - Ảnh: Internet

4. Lý Hiện

Góp mặt trong top 5 bảng xếp hạng giá trị thương mại, Lý Hiện dừng chân ở vị trí thứ 4. Nhờ thành công của bộ phim truyền hình “Cá mực hầm mật” đóng cặp cùng Dương Tử, nam diễn viên ngày càng được khán giả yêu thích. Ngay sau khi tên tuổi lên như diều gặp gió, Lý Hiện trở thành đại ngôn cho hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng.

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Lý Hiện đang là đại diện cho rất nhiều thương hiệu nổi tiếng - Ảnh: Internet

5. Vương Nhất Bác

Nam diễn viên Vương Nhất Bác gây nhiều tiếc nuối khi chỉ xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng giá trị thương mại.

Năm 2014, Vương Nhất Bác bắt đầu sự nghiệp với tư cách là thành viên của nhóm nhạc UNIQ. Năm 2015, Vương Nhất Bác tham gia một tác phẩm điện ảnh nhưng không gặt hái được nhiều thành công.

Tương tự như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ thực sự nổi tiếng sau khi tham gia web drama “Trần tình lệnh”. Bộ phim “huynh đệ” này đã giúp nhân khí của nam diễn viên tăng mạnh, trở thành đỉnh cấp lưu lượng thế hệ mới cùng khối tài nguyên tăng không ngừng.

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Dù ngày càng nổi tiếng nhưng Vương Nhất Bác chỉ giành được vị trí thứ 5 - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng Top 10 giá trị thương mại của sao Hoa ngữ:

1. Dương Tử

2. Tiêu Chiến

3. Dịch Dương Thiên Tỉ

4. Lý Hiện

5. Vương Nhất Bác

6. Địch Lệ Nhiệt Ba

7. Vương Tuấn Khải

8. Đặng Luân

9. Dương Dương

10. Lưu Đức Hoa

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Dương Tử Vương Nhất Bác

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