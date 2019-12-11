Vương Nhất Bác tiếp tục đóng phim ‘huynh đệ’, lần này là hợp tác với mỹ nam ‘Tân thần điêu đại hiệp’

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin nam diễn viên Vương Nhất Bác và Trần Hiểu sẽ cùng hợp tác trong dự án phim “Băng vũ hỏa”.

Sau thành công của “Trần tình lệnh” với sự tham gia của nam diễn viên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, những bộ phim mang đề tài “huynh đệ” rất được người hâm mộ yêu thích.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vô cùng được yêu thích sau 'Trần tình lệnh' - Ảnh: Internet

Mới đây, nhiều trang mạng xứ Trung bất ngờ đăng tải thông tin Vương Nhất Bác sẽ cùng mỹ nam “Tân thần điêu đại hiệp” Trần Hiểu trở thành song nam chủ trong tác phẩm truyền hình “Băng vũ hỏa”. Theo đó, dự án này sẽ kéo dài 24 tập và bắt đầu khai máy vào tháng 2 năm sau. Dự kiến phim sẽ lên sóng vào quý 4 cùng năm trên hệ thống trang mạng Youku và đài truyền hình Hồ Nam.

Vương Nhất Bác và Trần Hiểu - Ảnh: Internet

Thông tin về dự án phim 'Băng vũ hỏa' - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin này vẫn chưa được xác thực, phía công ty của Vương Nhất Bác và Trần Hiểu đang giữ im lặng. Tuy nhiên, người hâm mộ đang vô cùng mong chờ cả hai mỹ nam hợp tác cùng nhau trong một tác phẩm. Bên cạnh đó, Vương Nhất Bác sắp hoàn thành ghi hình “Hữu phỉ” nên việc nam diễn viên tham gia “Băng vũ hỏa” là hoàn toàn có thể xảy ra.

Được biết, “Băng vũ hỏa” kể về những chiến sĩ cảnh sát truy bắt tội phạm ma túy. Phim xoay quanh câu chuyện về song nam chủ, đề cao tình anh em và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đây là một trong những dự án truyền hình trọng điểm của đài Hồ Nam vào năm 2020.

Hết đóng cặp với Tiêu Chiến, Dương Tử lại hợp tác cùng mỹ nam ‘Trần Tình Lệnh’ Vương Nhất Bác trong phim mới? Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung bất ngờ xuất hiện thông tin nữ diễn viên Dương Tử sẽ hợp tác cùng Vương Nhất Bác trong dự án phim truyền hình mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuong-nhat-bac-tiep-tuc-dong-phim-huynh-de-lan-nay-la-hop-tac-voi-my-nam-tan-than-dieu-dai-hiep-346198.html