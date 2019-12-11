Vương Nhất Bác tiếp tục đóng phim ‘huynh đệ’, lần này là hợp tác với mỹ nam ‘Tân thần điêu đại hiệp’

Sao quốc tế 11/12/2019 17:54

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin nam diễn viên Vương Nhất Bác và Trần Hiểu sẽ cùng hợp tác trong dự án phim “Băng vũ hỏa”.

Sau thành công của “Trần tình lệnh” với sự tham gia của nam diễn viên Vương Nhất BácTiêu Chiến, những bộ phim mang đề tài “huynh đệ” rất được người hâm mộ yêu thích.

dien vien vuong nhat bac 1
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vô cùng được yêu thích sau 'Trần tình lệnh' - Ảnh: Internet

Mới đây, nhiều trang mạng xứ Trung bất ngờ đăng tải thông tin Vương Nhất Bác sẽ cùng mỹ nam “Tân thần điêu đại hiệp” Trần Hiểu trở thành song nam chủ trong tác phẩm truyền hình “Băng vũ hỏa”. Theo đó, dự án này sẽ kéo dài 24 tập và bắt đầu khai máy vào tháng 2 năm sau. Dự kiến phim sẽ lên sóng vào quý 4 cùng năm trên hệ thống trang mạng Youku và đài truyền hình Hồ Nam.

dien vien vuong nhat bac 2
Vương Nhất Bác và Trần Hiểu - Ảnh: Internet
dien vien vuong nhat bac 3
Thông tin về dự án phim 'Băng vũ hỏa' - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin này vẫn chưa được xác thực, phía công ty của Vương Nhất Bác và Trần Hiểu đang giữ im lặng. Tuy nhiên, người hâm mộ đang vô cùng mong chờ cả hai mỹ nam hợp tác cùng nhau trong một tác phẩm. Bên cạnh đó, Vương Nhất Bác sắp hoàn thành ghi hình “Hữu phỉ” nên việc nam diễn viên tham gia “Băng vũ hỏa” là hoàn toàn có thể xảy ra.

Được biết, “Băng vũ hỏa” kể về những chiến sĩ cảnh sát truy bắt tội phạm ma túy. Phim xoay quanh câu chuyện về song nam chủ, đề cao tình anh em và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đây là một trong những dự án truyền hình trọng điểm của đài Hồ Nam vào năm 2020.

Hết đóng cặp với Tiêu Chiến, Dương Tử lại hợp tác cùng mỹ nam ‘Trần Tình Lệnh’ Vương Nhất Bác trong phim mới?

Hết đóng cặp với Tiêu Chiến, Dương Tử lại hợp tác cùng mỹ nam ‘Trần Tình Lệnh’ Vương Nhất Bác trong phim mới?

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung bất ngờ xuất hiện thông tin nữ diễn viên Dương Tử sẽ hợp tác cùng Vương Nhất Bác trong dự án phim truyền hình mới.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Trần Hiểu

TIN LIÊN QUAN

Hết đóng cặp với Tiêu Chiến, Dương Tử lại hợp tác cùng mỹ nam ‘Trần Tình Lệnh’ Vương Nhất Bác trong phim mới?

Hết đóng cặp với Tiêu Chiến, Dương Tử lại hợp tác cùng mỹ nam ‘Trần Tình Lệnh’ Vương Nhất Bác trong phim mới?

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác cùng nhau ‘quay lưng’ với đoàn phim ‘Hữu Phỉ’

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác cùng nhau ‘quay lưng’ với đoàn phim ‘Hữu Phỉ’

Netizen bấn loạn trước thông tin Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng xuất hiện trong đêm nhạc Đằng Tấn

Netizen bấn loạn trước thông tin Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng xuất hiện trong đêm nhạc Đằng Tấn

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đốn tim fan khi khoe ảnh 'tình bể bình' bên nhau

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đốn tim fan khi khoe ảnh 'tình bể bình' bên nhau

Sự quan tâm của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến khiến người hâm mộ ấm lòng

Sự quan tâm của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến khiến người hâm mộ ấm lòng

Cosmo Glam Night 2019: Tiêu Chiến đẹp đến nao lòng trên thảm đỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy hóa mỹ nhân ngư

Cosmo Glam Night 2019: Tiêu Chiến đẹp đến nao lòng trên thảm đỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy hóa mỹ nhân ngư

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 1 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 33 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 8 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới