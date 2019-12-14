Chồng đại gia bị tố quỵt nợ 600 tỷ, ‘Tiểu Yến Tử’ Triệu Vy xuất hiện nhàn nhã ở sân bay, gây chú ý với hành động này

Giữa ồn ào chồng đại gia bị tố quỵt nợ, nữ diễn viên Triệu Vy gây bất ngờ khi ung dung xuất hiện tại sân bay, thoải mái chơi game làm dấy lên nghi vấn cả hai đã “đường ai nấy đi”.

Cách đây không lâu, truyền thông Hong Kong bất ngờ đăng tải thông tin Huỳnh Hữu Long - ông xã nữ diễn viên Triệu Vy quỵt nợ hàng trăm tỷ đồng.

Cụ thể, một nữ thương gia có tên Thái Nhất Phượng cho biết, Huỳnh Hữu Long đã vay của bà số tiền 370 triệu Đô la Hong Kong (khoảng hơn 1,1 nghìn tỷ đồng). Hiện tại, ông xã Triệu Vy còn thiếu nợ 200 triệu Đô la Hong Kong (khoảng 600 tỷ đồng).

Chồng đại gia của Triệu Vy bị tố quỵt nợ hàng trăm tỷ - Ảnh: Internet

Giữa những ồn ào không hay này, Triệu Vy dường như chẳng mấy bận tâm. Mới đây, nàng “Tiểu Yến Tử” bị bắt gặp xuất hiện tại sân bay với phong thái bình thản, ung dung. Nữ diễn viên diện trang phục giản dị, vừa đi vừa chơi game khá thoải mái.

Triệu Vy giản dị xuất hiện ở sân bay - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên thoải mái chơi game, không hề có bất kỳ biểu hiện lo âu nào về tin đồn của ông xã - Ảnh: Internet

Trước hành động này của Triệu Vy, cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn cô và chồng đại gia đã ly hôn. Tuy nhiên, người hâm mộ lại cho rằng mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt đẹp vì gần đây nữ diễn viên đã lên tiếng thừa nhận mang thai lần 2.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên vợ chồng Triệu Vy vướng lùm xùm liên quan đến tiền bạc. Trước đó, cặp đôi từng bị cấm giao dịch chứng khoán trong vòng 5 năm vì gian lận.

‘Tiểu Yến Tử’ Triệu Vy mang thai lần 2, hủy nhiều lịch trình để tịnh dưỡng Mạng xã hội xứ Trung bất ngờ xuất hiện thông tin nữ diễn viên Triệu Vy mang thai lần 2 ở tuổi 43. Người đẹp quyết định tạm dừng lịch trình để tịnh dưỡng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-dai-gia-bi-to-quyt-no-600-ty-tieu-yen-tu-trieu-vy-xuat-hien-nhan-nha-o-san-bay-gay-chu-y-voi-hanh-dong-nay-346415.html