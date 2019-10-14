Bị chụp lén, ‘Én nhỏ’ Triệu Vy để lộ nhan sắc thật ở tuổi 43, khác xa với hình ảnh trên tivi

Sao quốc tế 14/10/2019 15:49

Loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của nữ diễn viên Triệu Vy được lan truyền trên mạng xã hội đang khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng.

Vừa qua, nữ diễn viên Triệu Vy đã xuất hiện với tư cách khách mời trên show truyền hình mang tên “Diễn Viên, Mời Vào Chỗ”. Ngay lập tức, những khoảnh khắc được phát sóng trên truyền hình của nàng “Én nhỏ” gây sốt vì cô quá trẻ trung và xinh đẹp. Khán giả không ngừng xuýt xoa trước vẻ đẹp bị thời gian lãng quên của Triệu Vy.

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Truyền thông và khán giả liên tục ngợi khen nhan sắc của Triệu Vy – Ảnh: Internet

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Tuy nhiên, mới đây, netizen xứ Trung bất ngờ chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh Triệu Vy để mặt mộc đi ăn cùng bạn bè. Điều gây chú ý chính là nhan sắc của nàng “Tiểu Yến Tử” trông vô cùng tiều tụy và già nua, khác xa với hình ảnh được make up chỉn chu trước đó của cô.

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Triệu Vy cùng vài người bạn đi ăn - Ảnh: Internet

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Nhiều người nhận ra Triệu Vy đã lộ dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt. Ở tuổi 43, cô nàng dường như chỉ có thể níu kéo sự trẻ trung nhờ những bức ảnh đã qua chỉnh sửa.

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Mỹ nhân họ Triệu lộ nhan sắc già nua ở tuổi 43 - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên Triệu Vy gây tranh cãi với nhan sắc ngoài đời thật. Trước đó, cô từng bị chê bai vì nhan sắc khác “một trời một vực” trên màn ảnh.

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