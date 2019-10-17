Sau khi bị chê bai nhan sắc lão hóa ở tuổi 43, Triệu Vy bỗng khiến netizen ngơ ngẩn với hình ảnh cách đây 21 năm

Sao quốc tế 17/10/2019 15:44

Mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền hình ảnh cách đây 21 năm của nữ diễn viên Triệu Vy, dân tình lại được một phen trầm trồ trước nhan sắc thời trẻ của cô.

Mới đây, cụm từ “Triệu Vy 21 năm trước và Triệu Vy 21 năm sau” bỗng trở thành hot search trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo đó, loạt ảnh cũ thời mới gia nhập làng giải trí của nữ diễn viên Triệu Vy bất ngờ được người hâm mộ đào lại.

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Nữ diễn viên Triệu Vy thuở mới gia nhập làng giải trí - Ảnh: Internet
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Nhan sắc 'không phải dạng vừa' của cô nàng - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, nàng “Tiểu Yến Tử” cách đây 21 năm vẫn còn là một thiếu nữ tươi trẻ với nét đẹp rạng ngời như trăng rằm. Cư dân mạng xứ Trung không khỏi trầm trồ trước vẻ xinh đẹp thuở đôi mươi của cô. Nhiều người còn khẳng định, cô chính là một trong những “tường thành” nhan sắc khó lật đổ nhất của Cbiz.

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Vẻ đẹp gây thương nhớ một thời của Triệu Vy - Ảnh: Internet

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Ngay lập tức, nhan sắc trước kia và hiện tại của nữ diễn viên bị đem ra so sánh. Dù rằng sau 21 năm, gương mặt của Triệu Vy đã dần lão hóa nhưng những đường nét hoàn mỹ vốn có dường như không thay đổi quá nhiều.

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Nhan sắc hiện tại của Triệu Vy - Ảnh: Internet

Một số bình luận của netizen: “Xinh đẹp, khí chất không hề thay đổi theo năm tháng”, “Có già đi một chút đấy nhưng sinh ra đã là mỹ nữ nên có già đi cũng là mỹ nữ”, “Đúng là nhan sắc được bảo dưỡng tốt” Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số ý kiến chê bai diện mạo của nàng "Én nhỏ": "Chắc cô ta tẩy trắng bằng cách này", “Dấu vết thời gian rõ ràng thế kia cơ mà”…

Bị chụp lén, ‘Én nhỏ’ Triệu Vy để lộ nhan sắc thật ở tuổi 43, khác xa với hình ảnh trên tivi

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Loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của nữ diễn viên Triệu Vy được lan truyền trên mạng xã hội đang khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng.

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Từ khóa:   Triệu Vy Tiểu Yến Tử sao Hoa ngữ

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