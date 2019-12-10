‘Tiểu Yến Tử’ Triệu Vy mang thai lần 2, hủy nhiều lịch trình để tịnh dưỡng

Mạng xã hội xứ Trung bất ngờ xuất hiện thông tin nữ diễn viên Triệu Vy mang thai lần 2 ở tuổi 43. Người đẹp quyết định tạm dừng lịch trình để tịnh dưỡng.

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Triệu Vy vướng nghi vấn mang thai lần 2 khi để lộ vòng eo lớn bất thường. Bên cạnh đó, Triệu Vy còn quyết định rút lui khỏi chương trình “Nhà hàng Trung Hoa” mùa 3 để dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, tịnh dưỡng.

Triệu Vy liên tục lộ vòng 2 lớn - Ảnh: Internet

Tháng 9 vừa qua, một người hâm mộ đã bắt gặp và đuổi theo Triệu Vy ở sân bay. Thời điểm đó, trợ lý của nữ diễn viên đã ngăn cản và vô tình nói: “Đừng chụp nữa, mang thai rồi”. Tuy nhiên sau đó, phía nàng “Tiểu Yến Tử” đã lên tiếng phủ nhận và cho biết nữ trợ lý chỉ nói: “Được rồi, đừng chụp nữa”.

Giữa đồn đoán của cư dân mạng, mới đây, trang Sohu bất ngờ đưa tin Triệu Vy xác nhận đang mang thai con thứ 2 ở tuổi 43. Được biết, Huỳnh Hữu Long - chồng đại gia của nữ diễn viên đã tặng cô một chiếc xe hơi mới ngay khi vừa có “tin vui”.

Huỳnh Hữu Long đưa Triệu Vy và con gái đến cửa hàng ô tô để lựa xe – Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một số blogger giải trí còn hé lộ rằng ông xã đại gia đã dẫn Triệu Vy đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe thai nhi. Trước đó, có tin đồn Triệu Vy và chồng bí mật ly thân, thậm chí nữ diễn viên còn dọn ra ngoài sống riêng. Trước ồn ào này, Triệu Vy khẳng định vợ chồng cô vẫn rất hạnh phúc.

Vợ chồng Triệu Vy chuẩn bị đón thêm con thứ 2 - Ảnh: Internet

Vậy là sau 10 năm kết hôn, vợ chồng Triệu Vy – Huỳnh Hữu Long đang chuẩn bị đón thêm thành viên mới trong tổ ấm nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tieu-yen-tu-trieu-vy-mang-thai-lan-2-huy-nhieu-lich-trinh-de-tinh-duong-346105.html