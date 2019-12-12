Khi mỹ nhân Cbiz đọ sắc với tóc buộc hai bên: Cổ Lực Na Trát xinh đẹp động lòng người, Lưu Diệc Phi thanh thuần đáng yêu

Sao quốc tế 12/12/2019 16:02

Loạt ảnh mỹ nhân Cbiz buộc tóc hai bên được một blogger đăng tải đang trở thành đề tài bàn tán của netizen xứ Trung.

Mới đây, một blogger giải trí bất ngờ đăng tải loạt ảnh mỹ nhân Cbiz buộc tóc hai bên lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Vốn là kiểu tóc cực kỳ đáng yêu nhưng không phải sao nữ nào cũng dám thử vì dễ bị gắn mác “cưa sừng làm nghé”.

Những cái tên được cộng đồng mạng khen ngợi khi để kiểu tóc này gồm Lưu Diệc Phi, Cổ Lực Na Trát, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi, Angela Baby…

Khi mỹ nhân Cbiz đọ sắc với tóc buộc hai bên: Cổ Lực Na Trát xinh đẹp động lòng người, Lưu Diệc Phi thanh thuần đáng yêu - Ảnh 1

Hình ảnh này của Lưu Diệc Phi được ghi lại khi cô mới bước chân vào làng giải trí. Vẻ đẹp trong sáng và thanh thuần của ‘thần tiên tỷ tỷ’ khiến ai nấy đều phải nao lòng – Ảnh: Internet

Khi mỹ nhân Cbiz đọ sắc với tóc buộc hai bên: Cổ Lực Na Trát xinh đẹp động lòng người, Lưu Diệc Phi thanh thuần đáng yêu - Ảnh 2

Trong tạo hình thời dân quốc, ‘mỹ nhân Tân Cương’ Cổ Lực Na Trát được khen xinh đẹp bội phần – Ảnh: Internet

Khi mỹ nhân Cbiz đọ sắc với tóc buộc hai bên: Cổ Lực Na Trát xinh đẹp động lòng người, Lưu Diệc Phi thanh thuần đáng yêu - Ảnh 3

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng thử thách bản thân với kiểu tóc buộc 2 bên nhí nhảnh, đáng yêu. Tuy nhiên, một số netizen cho rằng người đẹp không phù hợp với kiểu tóc này bởi cô trông kém sắc hơn – Ảnh: Internet

Khi mỹ nhân Cbiz đọ sắc với tóc buộc hai bên: Cổ Lực Na Trát xinh đẹp động lòng người, Lưu Diệc Phi thanh thuần đáng yêu - Ảnh 4

Dù đã là ‘mẹ một con’ nhưng Dương Mịch vẫn mang hình ảnh thiếu nữ. Không ít lần nữ diễn viên buộc tóc hai bên để ‘hack tuổi’ khi tham gia các gameshow giải trí – Ảnh: Internet

Khi mỹ nhân Cbiz đọ sắc với tóc buộc hai bên: Cổ Lực Na Trát xinh đẹp động lòng người, Lưu Diệc Phi thanh thuần đáng yêu - Ảnh 5

Tương tự Dương Mịch, Angela Baby cũng vô cùng trẻ trung khi để tóc buộc hai bên – Ảnh: Internet

Khi mỹ nhân Cbiz đọ sắc với tóc buộc hai bên: Cổ Lực Na Trát xinh đẹp động lòng người, Lưu Diệc Phi thanh thuần đáng yêu - Ảnh 6

Theo đuổi hình tượng lạnh lùng, sang chảnh nhưng Nghê Ni cũng từng thử sức với kiểu tóc buộc hai bên khi xuất hiện trên tạp chí. Trái ngược với vẻ đáng yêu của các sao nữ khác, nữ diễn viên lại toát lên khí chất ngút ngàn và cực kỳ high-fashion – Ảnh: Internet

Khi mỹ nhân Cbiz đọ sắc với tóc buộc hai bên: Cổ Lực Na Trát xinh đẹp động lòng người, Lưu Diệc Phi thanh thuần đáng yêu - Ảnh 7

Nữ thần tượng Ngô Tuyên Nghi (Rocket Girls) cá tính và xinh đẹp với kiểu tóc buộc hai bên - Ảnh: Internet

Khi mỹ nhân Cbiz đọ sắc với tóc buộc hai bên: Cổ Lực Na Trát xinh đẹp động lòng người, Lưu Diệc Phi thanh thuần đáng yêu - Ảnh 8

Mỹ nhân Dương Siêu Việt ‘đốn tim’ người nhìn với vẻ ngọt ngào – Ảnh: Internet

Có thể thấy, kiểu tóc buộc hai bên này rất được lòng các sao nữ Cbiz. Theo bạn, mỹ nhân nào xinh đẹp nhất khi để kiểu tóc này?

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Lưu Diệc Phi Dương Mịch

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