Khi mỹ nhân Cbiz đọ sắc với tóc buộc hai bên: Cổ Lực Na Trát xinh đẹp động lòng người, Lưu Diệc Phi thanh thuần đáng yêu

Mới đây, một blogger giải trí bất ngờ đăng tải loạt ảnh mỹ nhân Cbiz buộc tóc hai bên lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Vốn là kiểu tóc cực kỳ đáng yêu nhưng không phải sao nữ nào cũng dám thử vì dễ bị gắn mác “cưa sừng làm nghé”.

Những cái tên được cộng đồng mạng khen ngợi khi để kiểu tóc này gồm Lưu Diệc Phi, Cổ Lực Na Trát, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi, Angela Baby…