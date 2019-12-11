Dù Dương Tử hết lòng giúp đỡ nhưng phim mới của Lý Hiện vẫn bị chê thảm hại

Sao quốc tế 11/12/2019 11:04

Nam diễn viên Lý Hiện đang là một trong những nghệ sĩ được truyền thông Hoa ngữ săn đón nhất hiện nay. Tuy nhiên, phim mới của anh lại không được đánh giá cao.

Sau khi thành công với nhân vật Hàn Thương Ngôn trong “Cá Mực Hầm Mật”, sự nghiệp của nam diễn viên Lý Hiện lên như diều gặp gió. Anh trở thành một trong những cái tên được truyền thông Hoa ngữ săn đón nhất hiện nay.

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Nam diễn viên Lý Hiện nổi tiếng sau thành công của vai diễn Hàn Thương Ngôn

Nhiều người cho rằng Lý Hiện thành công như vậy là nhờ sự giúp đỡ của Dương Tử - bạn diễn trong “Cá Mực Hầm Mật”. Tuy nhiên, fan của nam tài tử này lại cho rằng Lý Hiện vừa đẹp trai, diễn xuất lại hay nên thành công là chuyện đương nhiên.

Mới đây, bộ phim truyền hình cổ trang đầu tiên của Lý Hiện được phát sóng. Fan hâm mộ mong đợi một thành công tiếp theo của nam diễn viên họ Lý. Thế nhưng “Kiếm Vương Triều” của Lý Hiện lại nhận được nhiều đánh giá thiếu tích cực sau khi phát sóng.

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Dương Tử giúp Lý Hiện tuyên truyền 'Kiếm Vương Triều' trên trang cá nhân của mình dù không tham gia bộ phim này

Những tưởng sau thành công của “Cá Mực Hầm Mật”, Lý Hiện sẽ thừa thắng xông lên. Tuy nhiên, dù Dương Tử đã giúp tuyên truyền bộ phim này trên trang cá nhân của mình nhưng “Kiếm Vương Triều” vẫn liên tục nhận được những lời chê bai từ netizen xứ Trung. Trên trang đánh giá xếp hạng Douban, “Kiếm Vương Triều” của Lý Hiện chỉ được chấm 6.7 điểm.

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Bộ phim truyền hình mới của Lý Hiện không được đánh giá cao
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Trên Douban, 'Kiếm Vương Triều' chỉ được đánh giá 6.7 điểm

Nhiều fan của Lý Hiện cho rằng do thần tượng không biết cách lựa chọn kịch bản nên mới dẫn đến sự tình này. Họ hy vọng thời gian tới Lý Hiện sẽ có một vài tác phẩm xuất sắc để khẳng định tài năng.

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Từ khóa:   Cá Mực Hầm Mật Dương Tử Kiếm Vương Triều

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