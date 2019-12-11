Vừa bị tung ảnh ‘ra vào’ khách sạn cùng trai trẻ, Dương Mịch liền lộ giấy khám thai khiến netizen hoang mang

Sao quốc tế 11/12/2019 10:59

Mạng xã hội xứ Trung bất ngờ xuất hiện tin đồn nữ diễn viên Dương Mịch mang thai cùng tình trẻ Ngụy Đại Huân giữa nghi vấn hẹn hò.

Cách đây vài ngày, cộng đồng mạng xứ Trung được dịp xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Dương MịchNgụy Đại Huân đang bí mật hẹn hò. Cụ thể, phóng viên đã bắt gặp cả hai cùng qua đêm tại một khách sạn. Đến sáng sớm hôm sau, Ngụy Đại Huân mới rời khỏi khách sạn để ra sân bay về Bắc Kinh.

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Hình ảnh của cặp đôi ở khách sạn được phóng viên ghi lại - Ảnh: Internet

Từ tháng 8/2019, Dương Mịch và đàn em kém tuổi Ngụy Đại Huân đã vướng tin đồn tình cảm khi lộ ảnh cùng nhau đi dạo phố. Chưa kể, cả hai còn bị netizen phát hiện liên tục sử dụng đồ đôi. Trước những ồn ào này, phía Dương Mịch và Ngụy Đại Huân vẫn giữ im lặng.

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Cả hai bị bắt gặp hẹn hò thân mật cùng nhau - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lại bất ngờ xuất hiện bằng chứng Dương Mịch đang mang thai cùng tình trẻ. Theo đó, một blogger đã đăng tải bức ảnh chụp lại tờ giấy khám thai có ghi tên nữ diễn viên Dương Mịch.

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Tờ giấy khám thai được blogger đăng tải - Ảnh: Internet

Ngay khi bức ảnh này được lan truyền, nhiều người cảm thấy hoang mang và “bán tín bán nghi” về độ xác thực của nó. Ngay sau đó, người hâm mộ của nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận việc Dương Mịch mang thai, đồng thời cho biết hình ảnh giấy khám thai là sản phẩm của photoshop.

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang mong chờ đại diện của hai nhân vật chính lên tiếng về tin đồn hẹn hò.

Dương Mịch bị truyền thông ‘tóm gọn’ khi qua đêm với tình trẻ Ngụy Đại Huân tại khách sạn

Dương Mịch bị truyền thông ‘tóm gọn’ khi qua đêm với tình trẻ Ngụy Đại Huân tại khách sạn

Sau khi bị truyền thông tóm được bằng chứng hẹn hò, có lẽ nữ diễn viên Dương Mịch và tình trẻ Ngụy Đại Huân sẽ sớm công khai mối quan hệ.

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Từ khóa:   Dương Mịch Ngụy Đại Huân sao Hoa ngữ hẹn hò

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