Những ‘quy tắc ngầm’ ít ai biết của làng giải trí Hoa ngữ: Nên thận trọng với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch?

Sao quốc tế 21/11/2019 15:44

Tránh nói chuyện với nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh hay làm bạn với Dương Mịch là những “nguyên tắc bất thành văn” được lan truyền trong Cbiz mà không phải ai cũng biết.

Làng giải trí Hoa ngữ luôn tồn tại những “quy tắc ngầm” mà hầu như các nghệ sĩ đều phải tuân theo để tránh những rắc rối và thị phi không đáng có.

“Lời nguyền” vị trí trung tâm

Đối với nhiều người, vị trí trung tâm là “khu vực vàng” để thu hút sự chú ý và dễ dàng chiếm spotlight khi lên hình. Tuy nhiên, trong làng giải trí xứ Trung, vị trí trung tâm này vô cùng nhạy cảm. Nhiều ngôi sao từng bị chỉ trích gay gắt chỉ vì vô tư đứng ở vị trí này như: Trịnh Sảng, Trương Thiều Hàm…

Chính vì vậy, ngay cả những nghệ sĩ kỳ cựu như Quan Chi Lâm, Diêu Thần hay Angela Baby đều muốn né tránh vị trí trung tâm để không phải nhận về những rắc rối. Theo đó, đây là khu vực “không nên đứng” nhất trong bất kỳ tình huống nào.

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Tại sự kiện Harper’s Bazaar, nhiều nghệ sĩ đồng loạt né tránh vị trí center khiến MC phải hô hào rát cổ - Ảnh: Internet

Tránh nói chuyện với Triệu Lệ Dĩnh

Trong giới giải trí, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh được nhận xét là người thẳng thắn và không quá khéo léo trong giao tiếp. Thậm chí, MC Tạ Na từng gọi cô là “Triệu Tiểu Đao” bởi cách nói chuyện dễ gây hiểu nhầm và mếch lòng người khác của nàng “Minh Lan”.

Chính vì vậy, trong giới giải trí có “nguyên tắc ngầm” là không nên bắt chuyện với Triệu Lệ Dĩnh để giữ hòa khí đôi bên.

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Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng trong giới vì thẳng tính - Ảnh: Internet

Tránh kết bạn với Dương Mịch

Nhắc đến Dương Mịch, người ta luôn nghĩ đến một tiểu hoa đán xinh đẹp và nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ. Tuy nhiên, người đẹp này lại là trung tâm của hàng loạt thị phi. Nhất cử nhất động của cô luôn thu hút sự chú ý và dễ dàng trở thành đề tài để netizen bàn tán.

Trong giới giải trí, Dương Mịch thường xuyên “đổi bạn” và hầu như không giữ được mối quan hệ bằng hữu lâu dài với bất kỳ ai. Trước đây, nhiều người không khỏi bất ngờ khi “hảo tỷ muội” Dương Mịch và Đường Yên trở mặt với nhau, xem như kẻ xa lạ dù trước đó cả hai rất thân thiết. Chính vì vậy, nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ đều cố giữ khoảng cách với Dương Mịch.

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Đường Yên và Dương Mịch cạch mặt nhau - Ảnh: Internet

Gia thế của Hàn Tuyết “không phải dạng vừa”: Đừng dại đụng vào

Hàn Tuyết được xem như “nàng công chúa” của Cbiz bởi chẳng ai dám đụng đến cô, dù là những người có quyền thế đến mấy cũng phải nể mặt nữ diễn viên.

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hàn Tuyết không dính vào bất kỳ tai tiếng nào bởi lẽ cô có “chống lưng” vững chắc. Được biết, bố mẹ của nữ diễn viên đều là quân nhân và dòng dõi xuất thân vô cùng “trâm anh thế phiệt”.

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Hàn Tuyết là nhân vật có máu mặt trong làng giải trí - Ảnh: Internet

Nếu muốn mời Hồ Ca đi ăn: Hãy suy nghĩ kỹ!

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Đừng dại mời Hồ Ca đi ăn nhé! - Ảnh: Internet

Hồ Ca trong làng giải trí có mối quan hệ khá tốt với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, sự thật là chẳng mấy ai dám mời nam diễn viên đi ăn. Bởi lẽ, người ta đồn rằng nếu đi ăn cùng Hồ Ca, những bí mật của họ sẽ bị “bóc mẽ” trên truyền hình. Không ít nghệ sĩ đùa rằng, nếu không muốn bí mật đời tư bị phơi bày, tốt nhất đừng nên mời Hồ Ca đi ăn.

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác cùng nhau ‘quay lưng’ với đoàn phim ‘Hữu Phỉ’

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác cùng nhau ‘quay lưng’ với đoàn phim ‘Hữu Phỉ’

Sau nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh "tố" đoàn phim "Hữu Phỉ", đến lượt nam chính Vương Nhất Bác có động thái của mình.

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Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh Hồ Ca

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