Dương Mịch tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò ‘phi công trẻ’ Ngụy Đại Huân, bạn thân nam diễn viên tiết lộ chi tiết đáng ngờ

Mới đây, mạng xã hội Weibo lại được dịp xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Dương Mịch và đàn em kém tuổi Ngụy Đại Huân đang bí mật hẹn hò.

Tháng 8/2019, truyền thông xứ Trung bất ngờ đăng tải hình ảnh hẹn hò của nữ diễn viên Dương Mịch và đàn em kém 3 tuổi Ngụy Đại Huân. Thời điểm đó, cả hai bị bắt gặp cùng nhau dạo phố mua sắm vô cùng thân thiết. Dương Mịch và Ngụy Đại Huân bị bắt gặp cùng nhau đi mua sắm - Ảnh: Internet Đối diện với tin đồn này, nam diễn viên Ngụy Đại Huân đã lên tiếng thanh minh nhưng không phủ nhận việc hẹn hò với Dương Mịch. Còn về phía Dương Mịch, cô chọn cách giữ im lặng.

Bẵng đi một thời gian, tin đồn tình cảm giữa Dương Mịch và Ngụy Đại Huân lại một lần nữa trở thành đề tài bàn tán trên Weibo. Cụ thể, mới đây, cư dân mạng đã tìm ra bằng chứng mới cho thấy cả hai có mối quan hệ trên mức tình bạn. Cặp đôi được cho đang bí mật hẹn hò - Ảnh: Internet Theo đó, Dương Mịch và Ngụy Đại Huân bị phát hiện cùng đội một chiếc mũ giống hệt nhau chỉ khác thời điểm. Không chỉ giống nhau về kiểu dáng hay màu sắc, những vết xước trên mũ cũng hoàn toàn trùng khớp. Trước đó, cặp đôi cũng từng bị bắt gặp sử dụng đồ đôi nhiều lần.

Trên thực tế thì chiếc mũ của thương hiệu không có bất kỳ vết xước nào - Ảnh: Internet Những vết xước trên mũ trùng lặp đến khó tin - Ảnh: Internet Cặp đôi bị phát hiện dùng giày đôi - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, một người bạn của Ngụy Đại Huân từng chia sẻ trên một chương trình rằng anh chàng đang theo đuổi một nữ diễn viên. Tiết lộ đầy bất ngờ này của người bạn Ngụy Đại Huân đã khiến netizen liên tưởng ngay đến Dương Mịch. Đoạn phỏng vấn bạn của Ngụy Đại Huân - Ảnh: Internet Trước thông tin này, người hâm mộ vẫn một mực phủ nhận việc Dương Mịch hẹn hò “phi công trẻ”. Trong khi đó, một số cư dân mạng khác lại cho rằng “không có lửa làm sao có khói”. Một số bình luận của netizen xứ Trung: “Thật sự rõ ràng, fan thì...”. “Fan đính chính khiến người ta thấy thương”. “Ở đâu mà trùng hợp như thế? Chuyện này còn phải suy nghĩ sao? Cô ấy không muốn nói thì chúng ta cùng nhau đoán thôi”.

Lưu Thi Thi ngầm hé lộ nhân phẩm của Dương Mịch trong giới showbiz Hoa ngữ? Nữ diễn viên Dương Mịch từng vướng nhiều tai tiếng với đồng nghiệp nhưng câu nói của Lưu Thi Thi trong hôn lễ của mình đã "bóc trần" con người đồng nghiệp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-mich-tiep-tuc-lo-bang-chung-hen-ho-phi-cong-tre-nguy-dai-huan-ban-than-nam-dien-vien-tiet-lo-chi-tiet-dang-ngo-345816.html