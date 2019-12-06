Dương Mịch tiếp tục lộ bằng chứng hẹn hò ‘phi công trẻ’ Ngụy Đại Huân, bạn thân nam diễn viên tiết lộ chi tiết đáng ngờ

Sao quốc tế 06/12/2019 15:57

Mới đây, mạng xã hội Weibo lại được dịp xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Dương Mịch và đàn em kém tuổi Ngụy Đại Huân đang bí mật hẹn hò.

Tháng 8/2019, truyền thông xứ Trung bất ngờ đăng tải hình ảnh hẹn hò của nữ diễn viên Dương Mịch và đàn em kém 3 tuổi Ngụy Đại Huân. Thời điểm đó, cả hai bị bắt gặp cùng nhau dạo phố mua sắm vô cùng thân thiết.

dien vien duong mich 1
Dương Mịch và Ngụy Đại Huân bị bắt gặp cùng nhau đi mua sắm - Ảnh: Internet

Đối diện với tin đồn này, nam diễn viên Ngụy Đại Huân đã lên tiếng thanh minh nhưng không phủ nhận việc hẹn hò với Dương Mịch. Còn về phía Dương Mịch, cô chọn cách giữ im lặng.

Bẵng đi một thời gian, tin đồn tình cảm giữa Dương Mịch và Ngụy Đại Huân lại một lần nữa trở thành đề tài bàn tán trên Weibo. Cụ thể, mới đây, cư dân mạng đã tìm ra bằng chứng mới cho thấy cả hai có mối quan hệ trên mức tình bạn.

dien vien duong mich 2
Cặp đôi được cho đang bí mật hẹn hò - Ảnh: Internet

Theo đó, Dương Mịch và Ngụy Đại Huân bị phát hiện cùng đội một chiếc mũ giống hệt nhau chỉ khác thời điểm. Không chỉ giống nhau về kiểu dáng hay màu sắc, những vết xước trên mũ cũng hoàn toàn trùng khớp. Trước đó, cặp đôi cũng từng bị bắt gặp sử dụng đồ đôi nhiều lần.

dien vien duong mich 3

Trên thực tế thì chiếc mũ của thương hiệu không có bất kỳ vết xước nào - Ảnh: Internet

dien vien duong mich 4

dien vien duong mich 5
Những vết xước trên mũ trùng lặp đến khó tin - Ảnh: Internet
dien vien duong mich 6
Cặp đôi bị phát hiện dùng giày đôi - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một người bạn của Ngụy Đại Huân từng chia sẻ trên một chương trình rằng anh chàng đang theo đuổi một nữ diễn viên. Tiết lộ đầy bất ngờ này của người bạn Ngụy Đại Huân đã khiến netizen liên tưởng ngay đến Dương Mịch.

dien vien duong mich 7
Đoạn phỏng vấn bạn của Ngụy Đại Huân - Ảnh: Internet

Trước thông tin này, người hâm mộ vẫn một mực phủ nhận việc Dương Mịch hẹn hò “phi công trẻ”. Trong khi đó, một số cư dân mạng khác lại cho rằng “không có lửa làm sao có khói”.

Một số bình luận của netizen xứ Trung:

“Thật sự rõ ràng, fan thì...”.

“Fan đính chính khiến người ta thấy thương”.

“Ở đâu mà trùng hợp như thế? Chuyện này còn phải suy nghĩ sao? Cô ấy không muốn nói thì chúng ta cùng nhau đoán thôi”.

Lưu Thi Thi ngầm hé lộ nhân phẩm của Dương Mịch trong giới showbiz Hoa ngữ?

Lưu Thi Thi ngầm hé lộ nhân phẩm của Dương Mịch trong giới showbiz Hoa ngữ?

Nữ diễn viên Dương Mịch từng vướng nhiều tai tiếng với đồng nghiệp nhưng câu nói của Lưu Thi Thi trong hôn lễ của mình đã "bóc trần" con người đồng nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngụy Đại Huân Dương Mịch sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Lưu Thi Thi ngầm hé lộ nhân phẩm của Dương Mịch trong giới showbiz Hoa ngữ?

Lưu Thi Thi ngầm hé lộ nhân phẩm của Dương Mịch trong giới showbiz Hoa ngữ?

'Người tình tin đồn' liên tục nhìn lén Dương Mịch, fan tổ chức tìm chồng cho thần tượng

'Người tình tin đồn' liên tục nhìn lén Dương Mịch, fan tổ chức tìm chồng cho thần tượng

Những ‘quy tắc ngầm’ ít ai biết của làng giải trí Hoa ngữ: Nên thận trọng với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch?

Những ‘quy tắc ngầm’ ít ai biết của làng giải trí Hoa ngữ: Nên thận trọng với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch?

Rộ tin Dương Mịch từng chen ngang vào cuộc hôn nhân của Tôn Lệ - Đặng Siêu

Rộ tin Dương Mịch từng chen ngang vào cuộc hôn nhân của Tôn Lệ - Đặng Siêu

'Mẹ một con' Dương Mịch lại khiến dân mạng ngơ ngẩn với tạo hình trẻ trung xinh đẹp như thiếu nữ

'Mẹ một con' Dương Mịch lại khiến dân mạng ngơ ngẩn với tạo hình trẻ trung xinh đẹp như thiếu nữ

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cạnh tranh khốc liệt vì một vai diễn

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cạnh tranh khốc liệt vì một vai diễn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 26 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 23 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 56 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 30 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới