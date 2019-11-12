'Mẹ một con' Dương Mịch lại khiến dân mạng ngơ ngẩn với tạo hình trẻ trung xinh đẹp như thiếu nữ

Sao quốc tế 12/11/2019 17:36

Giữa ồn ào lộ ảnh tình tứ cùng “phi công trẻ”, nữ diễn viên Dương Mịch khoe nhan sắc trẻ trung xinh đẹp ở tuổi 33.

Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên Dương Mịch liên tục vướng phải tin đồn bí mật hẹn hò cùng Ngụy Đại Huân. Thậm chí còn có nguồn tin cho biết cặp đôi đang sống chung. Trước đó, cả hai từng bị bắt gặp tay trong tay bên nhau đi mua sắm. Trên sóng truyền hình, vợ cũ Lưu Khải Uy và “người tình tin đồn” còn gây chú ý với nhiều cử chỉ thân mật.

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Dương Mịch bị cho là đang hẹn hò cùng Ngụy Đại Huân - Ảnh: Internet

Giữa những ồn ào này, Dương Mịch dường như chẳng mấy để tâm. Bằng chứng là khi xuất hiện tại một sự kiện mới đây tại Thượng Hải, nữ diễn viên vô cùng rạng rỡ và xinh đẹp. Diện trang phục thể thao năng động và cá tính, Dương Mịch khiến người hâm mộ ngẩn ngơ vì nhan sắc trẻ trung ở tuổi 33.

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Vẻ đẹp trẻ trung như bị thời gian lãng quên của nữ diễn viên Dương Mịch – Ảnh: Internet

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Thần thái không phải dạng vừa của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, loạt hình ảnh tại sự kiện của Dương Mịch được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên Weibo. Netizen xứ Trung không ngừng xuýt xoa trước sự lão hóa ngược của nữ diễn viên: “Cô ấy quá trẻ trung so với tuổi thật”, “Đúng là tường thành nhan sắc”, “Vừa xinh đẹp, vừa thần thái”, “Làm sao để duy trì vẻ đẹp này vậy Mịch tỷ”…

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