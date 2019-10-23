Sau khi bị chê bai vì kiểu tóc mới, Dương Mịch bỗng gợi cảm xuất thần trên thảm đỏ khiến netizen bấn loạn

Sao quốc tế 23/10/2019 17:57

Mới đây, nữ diễn viên Dương Mịch đã lấy lại phong độ nhan sắc khi xuất hiện cực lộng lẫy trên thảm đỏ một sự kiện tại Thượng Hải.

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Dương Mịch đã hứng chịu không ít lời chê bai khi đổi kiểu tóc mới. Theo đó, tạo hình với tóc mái bằng của nàng “Bạch Thiển” không giúp cô trẻ trung hơn mà ngược lại còn dìm hàng nhan sắc thậm tệ.

dien vien duong mich 1
Mái tóc mới khiến Dương Mịch trở nên kém sắc hơn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, Dương Mịch đã nhanh chóng lấy lại phong độ nhan sắc khi xuất hiện cực thần thái trên thảm đỏ sự kiện quảng bá cho một thương hiệu mỹ phẩm tại Thượng Hải. Diện trang phục đen ánh kim kiêu sa, lộng lẫy với thiết kế xẻ cao gợi cảm, nữ diễn viên khoe khéo vòng 1 căng đầy cùng đôi chân thon dài trắng ngần.

dien vien duong mich 2

Hình ảnh quyến rũ của Dương Mịch khiến công chúng không thể rời mắt - Ảnh: Internet

dien vien duong mich 3
Đôi chân thon dài cực phẩm của người đẹp - Ảnh: Internet

dien vien duong mich 4dien vien duong mich 5

dien vien duong mich 6
Vẻ đẹp không tì vết của bà mẹ 2 con - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, loạt ảnh này đã nhận được phản ứng tích cực từ netizen xứ Trung. Người hâm mộ không ngừng xuýt xoa và dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Dương Mịch: “Nhan sắc đỉnh cao thực sự”, “Mẹ một con mà vẫn đẹp như thiếu nữ”, “Đúng là càng ngày càng đẹp”, “Thần thái không đùa được đâu”…

dien vien duong mich 7

dien vien duong mich 8
Trở thành người phụ nữ không thuộc về ai, nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Dương Mịch ngày càng lên hương nhan sắc hậu ly hôn Lưu Khải Uy. Hiện tại, nữ diễn viên đã trở thành quý cô độc thân đắt giá nhất nhì Cbiz.

Dương Mịch đăng ảnh chúc sinh nhật Châu Tấn xóa tin bất hòa

Dương Mịch đăng ảnh chúc sinh nhật Châu Tấn xóa tin bất hòa

Dương Mịch từng bị đồn xích mích với Châu Tấn và Triệu Vy sau khi đóng chung trong "Họa bì 2". Tuy nhiên, hình ảnh thân mật của cả hai đã xóa tin đồn này.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch đăng ảnh chúc sinh nhật Châu Tấn xóa tin bất hòa

Dương Mịch đăng ảnh chúc sinh nhật Châu Tấn xóa tin bất hòa

Angela Baby đánh bại ‘hảo tỷ muội’ Dương Mịch dù bị chê tơi tả về diễn xuất

Angela Baby đánh bại ‘hảo tỷ muội’ Dương Mịch dù bị chê tơi tả về diễn xuất

Dương Mịch già nua trong tạo hình mới, công ty quản lý nhận 'gạch đá' từ fan hâm mộ

Dương Mịch già nua trong tạo hình mới, công ty quản lý nhận 'gạch đá' từ fan hâm mộ

Hé lộ nội dung bí mật trong thỏa thuận ly hôn của Dương Mịch và Lưu Khải Uy

Hé lộ nội dung bí mật trong thỏa thuận ly hôn của Dương Mịch và Lưu Khải Uy

Hình ảnh 10 năm trước của Lưu Thi Thi và Dương Mịch khiến cộng đồng mạng tiếc nuối

Hình ảnh 10 năm trước của Lưu Thi Thi và Dương Mịch khiến cộng đồng mạng tiếc nuối

Không thuộc về ai, Dương Mịch ngày càng xinh đẹp, chỉ diện áo thun quần jeans cũng khiến fan điêu đứng

Không thuộc về ai, Dương Mịch ngày càng xinh đẹp, chỉ diện áo thun quần jeans cũng khiến fan điêu đứng

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 57 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 57 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 7 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới