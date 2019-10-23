Cách đây không lâu, nữ diễn viên Dương Mịch đã hứng chịu không ít lời chê bai khi đổi kiểu tóc mới. Theo đó, tạo hình với tóc mái bằng của nàng “Bạch Thiển” không giúp cô trẻ trung hơn mà ngược lại còn dìm hàng nhan sắc thậm tệ.

Mái tóc mới khiến Dương Mịch trở nên kém sắc hơn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, Dương Mịch đã nhanh chóng lấy lại phong độ nhan sắc khi xuất hiện cực thần thái trên thảm đỏ sự kiện quảng bá cho một thương hiệu mỹ phẩm tại Thượng Hải. Diện trang phục đen ánh kim kiêu sa, lộng lẫy với thiết kế xẻ cao gợi cảm, nữ diễn viên khoe khéo vòng 1 căng đầy cùng đôi chân thon dài trắng ngần.