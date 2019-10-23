Mới đây, nữ diễn viên Dương Mịch đã lấy lại phong độ nhan sắc khi xuất hiện cực lộng lẫy trên thảm đỏ một sự kiện tại Thượng Hải.
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Cách đây không lâu, nữ diễn viên Dương Mịch đã hứng chịu không ít lời chê bai khi đổi kiểu tóc mới. Theo đó, tạo hình với tóc mái bằng của nàng “Bạch Thiển” không giúp cô trẻ trung hơn mà ngược lại còn dìm hàng nhan sắc thậm tệ.
Tuy nhiên, mới đây, Dương Mịch đã nhanh chóng lấy lại phong độ nhan sắc khi xuất hiện cực thần thái trên thảm đỏ sự kiện quảng bá cho một thương hiệu mỹ phẩm tại Thượng Hải. Diện trang phục đen ánh kim kiêu sa, lộng lẫy với thiết kế xẻ cao gợi cảm, nữ diễn viên khoe khéo vòng 1 căng đầy cùng đôi chân thon dài trắng ngần.
Ngay lập tức, loạt ảnh này đã nhận được phản ứng tích cực từ netizen xứ Trung. Người hâm mộ không ngừng xuýt xoa và dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Dương Mịch: “Nhan sắc đỉnh cao thực sự”, “Mẹ một con mà vẫn đẹp như thiếu nữ”, “Đúng là càng ngày càng đẹp”, “Thần thái không đùa được đâu”…
Có thể thấy, Dương Mịch ngày càng lên hương nhan sắc hậu ly hôn Lưu Khải Uy. Hiện tại, nữ diễn viên đã trở thành quý cô độc thân đắt giá nhất nhì Cbiz.