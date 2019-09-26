Không thuộc về ai, Dương Mịch ngày càng xinh đẹp, chỉ diện áo thun quần jeans cũng khiến fan điêu đứng

Từ sau khi ly hôn Lưu Khải Uy, nữ diễn viên Dương Mịch tập trung phát triển sự nghiệp. Cô liên tục bận rộn với lịch trình làm việc dày đặc, khi thì đại diện nhãn hàng quảng cáo, lúc lại ghi hình chương trình thực tế.

Dương Mịch bận rộn tham gia các show truyền hình - Ảnh: Internet

Mới đây, Dương Mịch đã nhận lời góp mặt trong show “Làm mới cố cung” với vai trò khách mời. Xuất hiện trên phố với trang phục khá đơn giản nhưng nữ diễn viên “Phù Dao hoàng hậu” vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường.