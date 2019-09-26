Không thuộc về ai, Dương Mịch ngày càng xinh đẹp, chỉ diện áo thun quần jeans cũng khiến fan điêu đứng

Xuất hiện trên phố khi đang ghi hình show mới, nữ diễn viên Dương Mịch khiến fan bấn loạn vì gương mặt xinh đẹp và vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.
- Hoảng hồn trước nhan sắc già nua của Dương Mịch vì phẫu thuật thẩm mỹ
- Cùng lên bìa tạp chí: Dương Mịch đẹp ma mị đọ sắc với ‘tình địch một thời’ của Phạm Băng Băng
Từ sau khi ly hôn Lưu Khải Uy, nữ diễn viên Dương Mịch tập trung phát triển sự nghiệp. Cô liên tục bận rộn với lịch trình làm việc dày đặc, khi thì đại diện nhãn hàng quảng cáo, lúc lại ghi hình chương trình thực tế.
Mới đây, Dương Mịch đã nhận lời góp mặt trong show “Làm mới cố cung” với vai trò khách mời. Xuất hiện trên phố với trang phục khá đơn giản nhưng nữ diễn viên “Phù Dao hoàng hậu” vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường.
Nhiều người cho rằng bộ trang phục kết hợp áo len tông màu nổi bật và quần shorts jeans đã giúp Dương Mịch khoe được đôi chân thon dài nuột nà đáng ngưỡng mộ của mình. Dù đã là mẹ một con nhưng nữ diễn viên vẫn khiến nhiều người phải “đỏ mắt” ghen tỵ trước vóc dáng thon gọn như thời thiếu nữ.
Qua ống kính máy ảnh, Dương Mịch trông vừa sành điệu lại vừa trẻ trung. Không chỉ gây ấn tượng với đôi chân cực phẩm, người đẹp còn chứng tỏ đẳng cấp nhan sắc với gương mặt xinh đẹp không góc chết. Đặc biệt ở góc chụp nghiêng, Dương Mịch để lộ chiếc mũi cao thanh tú.
Dù rất tích cực hoạt động nghệ thuật nhưng khoảng thời gian gần đây, Dương Mịch vẫn chưa nhận dự án phim nào. Thay vào đó, cô chỉ tham gia các show truyền hình và hoạt động quảng bá thông qua các nhãn hàng, thương hiệu thời trang.