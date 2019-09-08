Cận cảnh gương mặt con gái Dương Mịch - Lưu Khải Uy: Xinh xắn từ nhỏ, thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ

Con gái Dương Mịch và Lưu Khải Uy – bé Tiểu Gạo Nếp đã được 5 tuổi. Sau khi bố mẹ ly hôn, Tiểu Gạo Nếp sống cùng bố và ông bà nội tại Hong Kong để thuận lợi cho việc học tập. Thay vì tập trung phát triển sự nghiệp như Dương Mịch, Lưu Khải Uy dành nhiều thời gian để chăm sóc con gái. Chính điều này đã giúp nam diễn viên nhận được nhiều cảm tình từ công chúng.

Lưu Khải Uy dành thời gian để ở bên con gái - Ảnh: Internet

Cánh paparazzi Hong Kong thường xuyên bắt gặp cô bé xuất hiện cùng bố và bà nội. Cách đây không lâu, khoảnh khắc 2 bố con Lưu Khải Uy vui đùa trên phố được đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều người.