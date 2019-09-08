Cận cảnh gương mặt con gái Dương Mịch - Lưu Khải Uy: Xinh xắn từ nhỏ, thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ

Hình ảnh mới đây của Tiểu Gạo Nếp – con gái Dương Mịch và Lưu Khải Uy được netizen xứ Trung nhận xét ngày càng đáng yêu, xinh xắn.
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Con gái Dương Mịch và Lưu Khải Uy – bé Tiểu Gạo Nếp đã được 5 tuổi. Sau khi bố mẹ ly hôn, Tiểu Gạo Nếp sống cùng bố và ông bà nội tại Hong Kong để thuận lợi cho việc học tập. Thay vì tập trung phát triển sự nghiệp như Dương Mịch, Lưu Khải Uy dành nhiều thời gian để chăm sóc con gái. Chính điều này đã giúp nam diễn viên nhận được nhiều cảm tình từ công chúng.
Cánh paparazzi Hong Kong thường xuyên bắt gặp cô bé xuất hiện cùng bố và bà nội. Cách đây không lâu, khoảnh khắc 2 bố con Lưu Khải Uy vui đùa trên phố được đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Mới đây, phóng viên Hong Kong bất ngờ tiết lộ hình ảnh chính diện gương mặt của Tiểu Gạo Nếp trong buổi văn nghệ ở trường. Theo những hình ảnh được ghi lại, Lưu Khải Uy đã đến cổ vũ và hát song ca cùng con gái. Ngay lập tức, nhan sắc của Tiểu Gạo Nếp trở thành đề tài bàn tán của netizen xứ Trung.
Theo đó, nhiều cư dân mạng nhận xét Tiểu Gạo Nếp thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ. Gương mặt của cô bé vô cùng đáng yêu và xinh xắn. Đặc biệt, hàng lông mày của Tiểu Gạo Nếp rất giống Dương Mịch. Trong khi đó, khuôn mặt thon dài lại giống với Lưu Khải Uy.
Trong một khoảnh khắc khác, đôi chân thon dài của cô bé cũng gây chú ý. Nhiều người dự đoán, Tiểu Gạo Nếp sẽ trở thành mỹ nhân tương lai.