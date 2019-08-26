Hậu ly hôn, Dương Mịch cạn tình, Lưu Khải Uy vẫn còn vấn vương: ‘Cô ấy luôn ở trong tim tôi’

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Lưu Khải Uy đã bất ngờ nhắc đến vợ cũ – nữ diễn viên Dương Mịch khiến nhiều người bất ngờ.

Hậu ly hôn, nữ diễn viên Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều tập trung cho công việc. Cặp đôi hiếm khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại cũng như nhắc đến đối phương.

Cặp đôi từng khiến nhiều người tiếc nuối khi tuyên bố ly hôn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Lưu Khải Uy đã có những chia sẻ bất ngờ về vợ cũ. Theo đó, khi được hỏi: “Nếu có cơ hội, anh sẽ lại yêu Dương Mịch chứ?”, nam diễn viên đã thẳng thắn trả lời: “Cô ấy luôn ở trong tim tôi”. Điều này chứng minh dù đã “đường ai nấy đi” nhưng Lưu Khải Uy vẫn còn vấn vương người cũ.

Lưu Khải Uy vẫn còn tình cảm với vợ cũ - Ảnh: Internet

Được biết, đây cũng là lần đầu tiên Lưu Khải Uy công khai nhắc đến Dương Mịch hậu ly hôn. Ngay lập tức, chia sẻ này của Lưu Khải Uy đã khiến người hâm mộ nhen nhóm hy vọng về sự tái hợp của cặp đôi.

Thế nhưng trái ngược với sự lưu luyến của chồng cũ, Dương Mịch lại tỏ thái độ rõ ràng khi khẳng định cả hai không thể quay lại. Cụ thể, khi đối diện với câu hỏi tương tự, Dương Mịch đã dứt khoát trả lời: “Tôi không muốn quay lại lần nữa vì hiện tại như bây giờ rất tốt và tôi hài lòng với thực tại. Tôi cảm thấy rằng mọi người phải sống vì hiện tại”.

Dương Mịch đã dứt tình, không còn muốn quay lại - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nữ diễn viên “Phù Dao hoàng hậu” còn bất ngờ tiết lộ rằng cô được rất nhiều người theo đuổi: “Có rất nhiều người thích tôi”.

Từ sau khi ly hôn, Dương Mịch liên tục vướng vào scandal tình cảm với các nam diễn viên khác. Cách đây không lâu, Dương Mịch còn bị bắt gặp hẹn hò cùng đàn em Ngụy Đại Huân.

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