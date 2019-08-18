Cùng diện croptop khoe eo thon, Dương Mịch nhận được ‘cơn mưa’ lời khen, trong khi Angela Baby lại kém cạnh hơn

Sao quốc tế 18/08/2019 16:50

Mạng xã hội xứ Trung đang thi nhau bàn tán về pha “đụng hàng” mới nhất của hai mỹ nhân hàng đầu Cbiz hiện nay - nữ diễn viên Dương Mịch và Angela Baby.

Mới đây, trang Sina bất ngờ đăng tải hình ảnh nữ diễn viên Dương MịchAngela Baby cùng diện một set đồ khiến fan của cả hai vô cùng thích thú. Chiêm ngưỡng dung nhan của 2 đại mỹ nhân hàng đầu Cbiz, netizen “đau đầu” không biết ai mặc đẹp hơn ai.

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Nhan sắc đáng gờm của hai nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Theo đó, cả hai bà mẹ một con đều diện áo croptop trắng khoe eo thon kết hợp cùng quần dài màu be cá tính. Thậm chí, cả Dương Mịch và Angela Baby đều hoàn thiện set đồ với một chiếc mũ lưỡi trai. Pha “đụng hàng” chuẩn không cần chỉnh này của cả hai được cho là hiếm có.

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Angela Baby diện croptop khoe eo 'con kiến' - Ảnh: Internet
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Vóc dáng mảnh mai của người đẹp - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng từ đây, cuộc tranh luận của netizen xứ Trung xem ai xuất sắc hơn ai bắt đầu bùng nổ. Nhiều người cho rằng Angela Baby vô cùng hút mắt với bộ trang phục này nhưng nếu so với Dương Mịch, cô có phần kém cạnh hơn.

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Đối thủ của cô là nữ diễn viên Dương Mịch - Ảnh: Internet
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Nhiều người cho rằng Dương Mịch thần thái hơn Angela Baby - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, các blogger bình luận sôi nổi: “Body chữ S của Dương Mịch đánh bại Angela Baby luôn rồi kìa”, “Khí chất và thần thái của Đại Mịch xuất sắc quá”, “Baby đang cố gắng ưỡn người, dáng đi kỳ quặc làm sao đó”, “Dương Mịch đẹp hơn hẳn mà”, “Vòng một của Dương Mịch hút mắt hơn hẳn nhờ chiếc áo thun đó”…

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Vòng eo đáng ngưỡng mộ của bà mẹ một con Dương Mịch - Ảnh: Internet

Có vẻ như pha “đụng hàng” này, Dương Mịch đã lấn lướt bà xã Huỳnh Hiểu Minh về thần thái. Dẫu vậy, vóc dáng thanh mảnh của Angela Baby cũng khiến không ít người xuýt xoa.

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Từ khóa:   Angela Baby Dương Mịch

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