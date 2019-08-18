Cùng diện croptop khoe eo thon, Dương Mịch nhận được ‘cơn mưa’ lời khen, trong khi Angela Baby lại kém cạnh hơn

Mới đây, trang Sina bất ngờ đăng tải hình ảnh nữ diễn viên Dương Mịch và Angela Baby cùng diện một set đồ khiến fan của cả hai vô cùng thích thú. Chiêm ngưỡng dung nhan của 2 đại mỹ nhân hàng đầu Cbiz, netizen “đau đầu” không biết ai mặc đẹp hơn ai.

Nhan sắc đáng gờm của hai nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Theo đó, cả hai bà mẹ một con đều diện áo croptop trắng khoe eo thon kết hợp cùng quần dài màu be cá tính. Thậm chí, cả Dương Mịch và Angela Baby đều hoàn thiện set đồ với một chiếc mũ lưỡi trai. Pha “đụng hàng” chuẩn không cần chỉnh này của cả hai được cho là hiếm có.