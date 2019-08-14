Sau tin đồn hẹn hò với ‘phi công trẻ’, Dương Mịch gây hoang mang khi lộ dáng gầy gò, chân khẳng khiu như que củi

Sao quốc tế 14/08/2019 17:05

Mới đây, xuất hiện tại sân bay sau tin đồn hẹn hò, nữ diễn viên Dương Mịch khiến nhiều người phát hoảng với thân hình gầy gò thiếu sức sống.

Đầu tháng 8 vừa qua, mạng xã hội xứ Trung “dậy sóng” trước thông tin nữ diễn viên Dương Mịch đang hẹn hò với Ngụy Đại Huân. Cụ thể, một người qua đường đã chụp được hình ảnh dạo phố của cả hai. Dù không để lộ mặt nhưng vết bớt trên chân của cô gái đi cùng nam diễn viên được cho là giống với Dương Mịch.

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Hình ảnh được cho là của Ngụy Đại Huân và Dương Mịch - Ảnh: Internet
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Người hâm mộ cho biết Dương Mịch cũng có một vết bớt trên chân như vậy - Ảnh: Internet

Đứng trước tin đồn này, Ngụy Đại Huân đã lên tiếng thanh minh nhưng không phủ nhận việc hẹn hò với Dương Mịch. Còn về phía Dương Mịch, studio của cô tạm thời giữ im lặng.

Mới đây, lần đầu xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh sau tin hẹn hò, nữ diễn viên Dương Mịch lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Diện trang phục đơn giản và trẻ trung theo phong cách “giấu quần”, nữ diễn viên khoe trọn đôi chân thon dài của mình. Tuy nhiên, nhiều người lại tỏ ra ái ngại trước vóc dáng gầy gò và đôi chân khẳng khiu của cô.

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Kể từ sau khi ly hôn, 'bà mẹ một con' Dương Mịch liên tục vướng vào nghi án hẹn hò cùng đồng nghiệp nam - Ảnh: Internet

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Đôi chân gầy gò của nữ diễn viên - Ảnh: Internet
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Dẫu vậy phong cách thời trang của cô rất được khen ngợi - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng vì lịch trình bận rộn nên Dương Mịch không thể tăng cân. Trong khi đó, người hâm mộ vô cùng lo lắng cho sức khỏe của nữ thần tượng.

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Từ khóa:   Dương Mịch Ngụy Đại Huân

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