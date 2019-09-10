Cùng lên bìa tạp chí: Dương Mịch đẹp ma mị đọ sắc với ‘tình địch một thời’ của Phạm Băng Băng

Đã là mẹ một con nhưng nữ diễn viên Dương Mịch lẫn Trương Hinh Dư đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng thon gọn như thiếu nữ.
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Là một trong những hoa đán xinh đẹp nhất Cbiz, nữ diễn viên Dương Mịch luôn được các nhà sản xuất, nhãn hàng quảng cáo và tạp chí “chọn mặt gửi vàng”. Nhan sắc ngày càng mặn mà cùng thân hình siêu chuẩn của Dương Mịch chưa từng khiến người hâm mộ thất vọng.
Mới đây, nữ diễn viên “Phù Dao hoàng hậu” đã xuất hiện trên NEUFMODE số tháng 9 - một tạp chí danh tiếng xứ Trung. Diện bộ trang phục thổ dân được cách điệu đầy tinh tế, Dương Mịch đẹp đến ma mị trong từng khoảnh khắc. Hình ảnh mang tính đột phá và đầy thần thái này của cô khiến công chúng bất ngờ.
Cạnh tranh nhan sắc với Dương Mịch, Trương Hinh Dư – tình địch một thời của Phạm Băng Băng xuất hiện lộng lẫy trên tạp chí Cosmo Bride. Đây cũng là lần tái xuất đầu tiên của Trương Hinh Dư sau thời gian ở ẩn sinh con. Màn trở lại này của nữ diễn viên khiến netizen xứ Trung không ngừng xuýt xoa vì quá xinh đẹp.
Đặc biệt, vóc dáng thon gọn đáng kinh ngạc của cô sau khi sinh con khiến chị em phải “đỏ mắt” ghen tỵ. Nhiều cư dân mạng nhận xét, nhan sắc của nàng “Lý Mạc Sầu” sau khi trở thành mẹ bỉm sữa ngày càng mặn mà, sắc sảo hơn.
Theo bạn, Dương Mịch và Trương Hinh Dư, ai xuất sắc hơn khi xuất hiện trên tạp chí?