Cùng lên bìa tạp chí: Dương Mịch đẹp ma mị đọ sắc với ‘tình địch một thời’ của Phạm Băng Băng

Là một trong những hoa đán xinh đẹp nhất Cbiz, nữ diễn viên Dương Mịch luôn được các nhà sản xuất, nhãn hàng quảng cáo và tạp chí “chọn mặt gửi vàng”. Nhan sắc ngày càng mặn mà cùng thân hình siêu chuẩn của Dương Mịch chưa từng khiến người hâm mộ thất vọng.

Mới đây, nữ diễn viên “Phù Dao hoàng hậu” đã xuất hiện trên NEUFMODE số tháng 9 - một tạp chí danh tiếng xứ Trung. Diện bộ trang phục thổ dân được cách điệu đầy tinh tế, Dương Mịch đẹp đến ma mị trong từng khoảnh khắc. Hình ảnh mang tính đột phá và đầy thần thái này của cô khiến công chúng bất ngờ.