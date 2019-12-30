Loạt ảnh chưa photoshop tại sự kiện Star Awards: Tiêu Chiến lộ nhan sắc thật, ‘mẹ một con’ Triệu Lệ Dĩnh đẹp lộng lẫy

Những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của dàn nghệ sĩ nổi tiếng Cbiz tham dự sự kiện Star Awards đang là chủ đề bàn tán sôi nổi của netizen xứ Trung.
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Mới đây sự kiện Star Awards của Tencent đã chính thức diễn ra với sự tham gia của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như: Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Ngô Diệc Phàm, Dương Dương, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch… Sự kiện đình đám này ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.
Trên thảm đỏ Star Awards, người hâm mộ được một phen mãn nhãn trước nhan sắc kiều diễm của loạt sao Cbiz đình đám. Theo đó, 3 mỹ nhân được quan tâm nhất chính là Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh. Đặc biệt, sự xuất hiện của cặp đôi mỹ nam “Trần tình lệnh” Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng khiến sự kiện này nóng hơn bao giờ hết.
Thế nhưng, đằng sau những bức ảnh lung linh đã được chỉnh sửa kỹ càng này, nhan sắc thật của nghệ sĩ có thực sự lộng lẫy “như lời đồn”. Trên mạng xã hội, netizen xứ Trung đang truyền tay nhau loạt ảnh chưa photoshop của dàn nghệ sĩ tham gia Star Awards năm nay.
Một số hình ảnh chưa chỉnh sửa khác của sao Hoa ngữ:
Có thể thấy, dù là ảnh chỉnh sửa hay không chỉnh sửa, nhan sắc của dàn mỹ nam, mỹ nữ làng giải trí Hoa ngữ vẫn khiến nhiều người phải ghen tỵ.