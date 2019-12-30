Loạt ảnh chưa photoshop tại sự kiện Star Awards: Tiêu Chiến lộ nhan sắc thật, ‘mẹ một con’ Triệu Lệ Dĩnh đẹp lộng lẫy

Sao quốc tế 30/12/2019 11:51

Những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của dàn nghệ sĩ nổi tiếng Cbiz tham dự sự kiện Star Awards đang là chủ đề bàn tán sôi nổi của netizen xứ Trung.

Mới đây sự kiện Star Awards của Tencent đã chính thức diễn ra với sự tham gia của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như: Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Ngô Diệc Phàm, Dương Dương, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch… Sự kiện đình đám này ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

Trên thảm đỏ Star Awards, người hâm mộ được một phen mãn nhãn trước nhan sắc kiều diễm của loạt sao Cbiz đình đám. Theo đó, 3 mỹ nhân được quan tâm nhất chính là Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh. Đặc biệt, sự xuất hiện của cặp đôi mỹ nam “Trần tình lệnh” Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng khiến sự kiện này nóng hơn bao giờ hết.

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Dương Mịch lộng lẫy trên thảm đỏ - Ảnh: Internet
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'Mỹ nhân Tân Cương' Địch Lệ Nhiệt Ba hóa nữ thần - Ảnh: Internet
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Triệu Lệ Dĩnh đẹp sắc sảo - Ảnh: Internet
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Ngô Diệc Phàm gây ấn tượng với trang phục lạ mắt - Ảnh: Internet
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Tiêu Chiến như bạch mã hoàng tử tại Star Awards - Ảnh: Internet
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Vương Nhất Bác lịch lãm chiếm trọn spotlight thảm đỏ - Ảnh: Internet
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Hứa Khải bảnh bao trong bộ suit đen - Ảnh: Internet

Thế nhưng, đằng sau những bức ảnh lung linh đã được chỉnh sửa kỹ càng này, nhan sắc thật của nghệ sĩ có thực sự lộng lẫy “như lời đồn”. Trên mạng xã hội, netizen xứ Trung đang truyền tay nhau loạt ảnh chưa photoshop của dàn nghệ sĩ tham gia Star Awards năm nay.

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Qua ảnh chưa chỉnh sửa, Dương Mịch vẫn xinh đẹp nhưng lại để lộ rõ dấu hiệu lão hóa, da chảy xệ - Ảnh: Internet
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Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp bất chấp mọi hoàn cảnh - Ảnh: Internet
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Mỹ nam Tiêu Chiến với làn da không tì vết, ảnh chưa chỉnh sửa cũng không 'dìm' được nhan sắc này - Ảnh: Internet
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Vương Nhất Bác với ngũ quan hài hòa và làn da trắng hồng - Ảnh: Internet
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Ngô Diệc Phàm đẹp như chụp tạp chí dù ảnh chưa được 'đụng tay' - Ảnh: Internet
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Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan bấn loạn với nhan sắc không tì vết - Ảnh: Internet

Một số hình ảnh chưa chỉnh sửa khác của sao Hoa ngữ:

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Có thể thấy, dù là ảnh chỉnh sửa hay không chỉnh sửa, nhan sắc của dàn mỹ nam, mỹ nữ làng giải trí Hoa ngữ vẫn khiến nhiều người phải ghen tỵ.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Triệu Lệ Dĩnh

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