Loạt ảnh chưa photoshop tại sự kiện Star Awards: Tiêu Chiến lộ nhan sắc thật, ‘mẹ một con’ Triệu Lệ Dĩnh đẹp lộng lẫy

Mới đây sự kiện Star Awards của Tencent đã chính thức diễn ra với sự tham gia của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như: Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Ngô Diệc Phàm, Dương Dương, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch… Sự kiện đình đám này ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

Trên thảm đỏ Star Awards, người hâm mộ được một phen mãn nhãn trước nhan sắc kiều diễm của loạt sao Cbiz đình đám. Theo đó, 3 mỹ nhân được quan tâm nhất chính là Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh. Đặc biệt, sự xuất hiện của cặp đôi mỹ nam “Trần tình lệnh” Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng khiến sự kiện này nóng hơn bao giờ hết.