Bẵng đi 11 năm, nữ diễn viên nhí trong ‘Cô dâu 8 tuổi’ gây choáng với nhan sắc sau khi trưởng thành

Sao quốc tế 28/12/2019 16:05

Không còn là cô bé đáng yêu Anandi cách đây 11 năm, nữ diễn viên “Cô dâu 8 tuổi” đã hoàn toàn lột xác với hình ảnh đầy trưởng thành và quyến rũ.

Nhắc đến “Cô dâu 8 tuổi”, chắc hẳn, những khán giả yêu thích bộ phim không thể nào quên hình ảnh của nhân vật Anandi – cô bé Ấn Độ mũm mĩm, đáng yêu nhưng cực kỳ thông minh này. Trong 2248 tập phim, nhà sản xuất đã phải thay nữ chính đến 3 lần nhưng vai diễn Anandi do diễn viên Avika Gor đảm nhận đã để lại ấn tượng sâu sắc hơn cả.

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‘Cô dâu 8 tuổi’ lần đầu chiếu tại Việt Nam năm 2014 và được nhiều khán giả yêu thích - Ảnh: Internet

Sau 11 năm, Avika Gor - nữ diễn viên “Cô dâu 8 tuổi” nay đã bước sang tuổi 22 và trở thành nghệ sĩ nổi tiếng ở Ấn Độ với lượng fan đông đảo.

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Nữ diễn viên Avika Gor đang là ngôi sao hạng A của điện ảnh Bollywood – Ảnh: Internet

Những hình ảnh sau khi trưởng thành của Avika Gor đang khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Theo đó, nữ diễn viên nhí nhảnh ngày nào nay đã lột xác với diện mạo mới đầy thu hút và quyến rũ. Nhan sắc của Avika Gor nhanh chóng nhận được “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng.

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Anandi của ‘Cô dâu 8 tuổi’ nay đã trưởng thành và ngày càng xinh đẹp – Ảnh: Internet

Một số hình ảnh khác của Avika Gor:

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Avika Gor sinh năm 1997, cô bước chân vào làng giải trí với vai diễn Anandi trong bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” và gây được ấn tượng sâu sắc với khán giả. Sau đó, cô tiếp tục gặt hái thành công với dự án truyền hình “Cuộc chiến những nàng dâu”.

Được biết, hiện tại, Avika Gor đang tạm ngừng diễn xuất để tập trung thử sức ở lĩnh vực mới -  sản xuất phim. Bên cạnh đó, nữ diễn viên muốn dành thời gian cho việc học và nghỉ ngơi trước khi quay trở lại phim ảnh.

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Từ khóa:   Cô dâu 8 tuổi diễn viên Avika Gor sao châu Á

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