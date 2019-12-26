Đối diện với những tin đồn xoay quanh cuộc sống hôn nhân, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa dường như chẳng mấy bận tâm vì vốn dĩ mối quan hệ của họ vẫn luôn tốt đẹp.

Cách đây không lâu, truyền thông Hong Kong khiến dư luận xôn xao khi đăng tải thông tin Hoắc Kiến Hoa thường xuyên say xỉn, đánh đập bà xã. Theo đó, nữ diễn viên Lâm Tâm Như được cho là đang có một cuộc hôn nhân bất hạnh. Giữa những ồn ào không hay này, phía cặp đôi liên tục giữ im lặng. Tin đồn Hoắc Kiến Hoa bạo hành Lâm Tâm Như được truyền thông Hong Kong đăng tải - Ảnh: Internet Tuy nhiên mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền những bức ảnh trong tiệc Giáng sinh của nữ diễn viên Giả Tịnh Văn. Điều gây chú ý nhất chính là sự xuất hiện của cặp vợ chồng nữ diễn viên “Hoàn Châu cách cách”.

Cặp đôi cùng nhau dự tiệc Giáng sinh - Ảnh: Internet Qua những hình ảnh được chia sẻ, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cùng nhau đón Giáng sinh tại nhà Giả Tịnh Văn với sự tham gia của một số bạn bè thân thiết. Vốn nổi tiếng lạnh lùng nhưng trong bữa tiệc, có thể dễ dàng nhận thấy Hoắc Kiến Hoa vô cùng vui vẻ khi ở bên bà xã, không hề có biểu hiện gượng ép nào.

Động thái này của cặp đôi được cho là gián tiếp phủ nhận tin đồn Lâm Tâm Như bị Hoắc Kiến Hoa bạo hành. Mới đây, nàng “Hạ Tử Vy” còn bí mật tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho ông xã. Lâm Tâm Như hạnh phúc chia sẻ trên Weibo khoảnh khắc đầy ngọt ngào này. Khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày sinh nhật ông xã được Lâm Tâm Như đăng tải - Ảnh: Internet Ngay khi hình ảnh này được lan truyền trên mạng, từ khóa “Lâm Tâm Như mừng sinh nhật 40 tuổi của ông xã Hoắc Kiến Hoa” đã đứng thứ 3 top tìm kiếm trên Weibo. Đây không phải là lần đầu tiên Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như dính tin đồn rạn nứt hôn nhân, ly hôn hay bạo hành. Tuy nhiên, người trong cuộc dường như chẳng mấy bận tâm về những thông tin vô căn cứ này. Bằng chứng là cả hai vẫn vô cùng thoải mái khi xuất hiện trước công chúng và vui vẻ khi ở cạnh nhau.

Lâm Tâm Như biến thành fan hâm mộ đặc biệt trong ngày sinh nhật Hoắc Kiến Hoa Hành động ngọt ngào của nữ diễn viên Lâm Tâm Như dành tặng ông xã vào đúng ngày sinh nhật nhận được sự quan tâm đặc biệt của fan hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-tin-don-bao-hanh-vo-hoac-kien-hoa-xuat-hien-cong-khai-cung-lam-tam-nhu-voi-bieu-cam-gay-chu-y-347358.html