Lâm Tâm Như biến thành fan hâm mộ đặc biệt trong ngày sinh nhật Hoắc Kiến Hoa

Hành động ngọt ngào của nữ diễn viên Lâm Tâm Như dành tặng ông xã vào đúng ngày sinh nhật nhận được sự quan tâm đặc biệt của fan hâm mộ.

Ngày 26/12, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Lâm Tâm Như bất ngờ đăng ảnh ngọt ngào bên ông xã Hoắc Kiến Hoa. Không chỉ vậy, người đẹp họ Lâm còn đăng dòng trạng thái: “Anh yêu, sinh nhật vui vẻ”. Động thái của Lâm Tâm Như ngay lập tức trở thành chủ đề hot của truyền thông Hoa ngữ.

Với biểu cảm của mình, nữ diễn viên Lâm Tâm Như bỗng trở thành fan hâm mộ đặc biệt của Hoắc Kiến Hoa trong ngày sinh nhật lần thứ 40 của chồng

Trong ảnh, Lâm Tâm Như đứng nhìn Hoắc Kiến Hoa và nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Nhiều người cho rằng trông Lâm Tâm Như giống như fan hâm mộ được gặp thần tượng. Cô cười rạng rỡ và nhìn chồng bằng ánh mắt vô cùng ấm áp. Đáp lại tình cảm của vợ, Hoắc Kiến Hoa cũng nở nụ cười hạnh phúc và trìu mến nhìn Lâm Tâm Như.

Vợ chồng Hoắc Kiến Hoa thường xuyên có những giây phút ngọt ngào bên nhau

Hành động của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa phần nào giúp xóa tan tin đồn hôn nhân trục trặc suốt thời gian qua.

Kể từ sau khi công khai mối quan hệ, cả hai luôn vướng phải tin đồn rạn nứt tình cảm

Tuy nhiên, họ vẫn luôn gắn bó bên nhau

Sau khi về chung một nhà, cặp đôi liên tục vướng phải nghi án rạn nứt. Mặc dù cả hai đã thắng kiện nhiều lần nhưng những tin đồn thất thiệt vẫn liên tục rộ lên. Không ít người cho rằng, hành động vừa qua của Lâm Tâm Như là cách đáp trả tin đồn hiệu quả nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-tam-nhu-bien-thanh-fan-ham-mo-dac-biet-trong-ngay-sinh-nhat-hoac-kien-hoa-347348.html