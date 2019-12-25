Lâm Tâm Như khoe nhan sắc trẻ trung khó tin ở tuổi 43 nhưng dân mạng chỉ chăm chăm nhìn vào bộ phận ‘cực phẩm’ này

Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, nữ diễn viên Lâm Tâm Như bất ngờ gây chú ý với nhan sắc thăng hạng thấy rõ cùng vóc dáng vô cùng hoàn hảo.

Khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên Lâm Tâm Như liên tục nhận về những ý kiến trái chiều về nhan sắc. Thậm chí, những bức hình để lộ dấu hiệu lão hóa của Lâm Tâm Như còn được dân mạng chia sẻ với tốc độ “chóng mặt” trên Weibo. Tuy nhiên, mới đây, bà xã Hoắc Kiến Hoa đã có màn lột xác gây ngỡ ngàng khi xuất hiện tại một sự kiện tuyên truyền phim ảnh.

Lâm Tâm Như chiếm trọn spotlight với vẻ đẹp không tuổi khi tham dự một sự kiện giải trí - Ảnh: Internet Người đẹp nổi bật giữa đám đông - Ảnh: Internet Qua những hình ảnh được trang QQ chia sẻ, nàng “Hạ Tử Vy” gây ấn tượng với vẻ đẹp “hack tuổi” cùng body hoàn hảo. Diện trang phục màu đen khá kín đáo kết hợp với kiểu tóc uốn xoăn tự nhiên, Lâm Tâm Như vô cùng ngọt ngào nhưng vẫn không kém phần quý phái, sang trọng.

Nữ diễn viên gây sốt với nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ – Ảnh: Internet Làn da mịn màng không tì vết của bà xã Hoắc Kiến Hoa - Ảnh: Internet Đặc biệt, đôi chân thon dài siêu nuột nà của Lâm Tâm Như trở thành tâm điểm thu hút mọi sự chú ý. Bên cạnh đó, vóc dáng của nữ diễn viên cũng vô cùng thon gọn và cân đối. Trên mạng xã hội, netizen xứ Trung đồng loạt khen ngợi vẻ đẹp và hình thể của Lâm Tâm Như. Lâm Tâm Như khoe đôi chân thon dài siêu nuột nà trước ống kính – Ảnh: Internet Một số hình ảnh khác của nữ diễn viên: Dù đã ngoài 40 và là mẹ của 1 nhóc tỳ xinh xắn nhưng vẻ đẹp của nữ diễn viên vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dường như Lâm Tâm Như đã lấy lại phong độ nhan sắc sau những lần bị “dìm hàng” thậm tệ.

Kết hôn nhiều năm vẫn vướng tin đồn bị ép cưới, mẹ Hoắc Kiến Hoa tiết lộ sự thật bất ngờ về con dâu Lâm Tâm Như Mới đây, truyền thông xứ Trung bất ngờ đăng tải thông tin về việc mẹ Hoắc Kiến Hoa tiết lộ lý do con trai kết hôn với nữ diễn viên Lâm Tâm Như.

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