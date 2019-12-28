BXH 100 gương mặt đẹp nhất thế giới lộ diện: Tzuyu vượt mặt mỹ nữ Tân Cương cùng loạt sao Hollywood

Tối qua (27/12), cuối cùng TC Candler cũng đã tung ra bảng xếp hạng Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2019. Đây là một trong những bảng xếp hạng nhan sắc được mong đợi nhất năm.

Trong bảng xếp hạng năm nay, vị trí quán quân đã thuộc về Tzuyu. Cô nàng sinh năm 1999, đến từ Đài Loan, hiện đang hoạt động với tư cách là thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc - TWICE. Từ khi ra mắt vào năm 2015 đến nay, Tzuyu liên tiếp xuất hiện ở vị trí cao trong bảng xếp hạng này. Dù chỉ mới hơn 20 nhưng em út của TWICE được đánh giá là một trong những nữ thần tượng đẹp nhất gen 3, được cả fan Hàn lẫn quốc tế yêu thích.