BXH 100 gương mặt đẹp nhất thế giới lộ diện: Tzuyu vượt mặt mỹ nữ Tân Cương cùng loạt sao Hollywood

Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới đã chính thức được công bố. Sau khi về thứ 2 trong sự tiếc nuối vào 2018, năm nay Tzuyu (TWICE) đã xuất sắc giành được vị trí quán quân.
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Tối qua (27/12), cuối cùng TC Candler cũng đã tung ra bảng xếp hạng Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2019. Đây là một trong những bảng xếp hạng nhan sắc được mong đợi nhất năm.
Trong bảng xếp hạng năm nay, vị trí quán quân đã thuộc về Tzuyu. Cô nàng sinh năm 1999, đến từ Đài Loan, hiện đang hoạt động với tư cách là thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc - TWICE. Từ khi ra mắt vào năm 2015 đến nay, Tzuyu liên tiếp xuất hiện ở vị trí cao trong bảng xếp hạng này. Dù chỉ mới hơn 20 nhưng em út của TWICE được đánh giá là một trong những nữ thần tượng đẹp nhất gen 3, được cả fan Hàn lẫn quốc tế yêu thích.
Bảng xếp hạng năm nay đã gây ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn vì hầu hết các mỹ nhân được đánh giá cao về nhan sắc như Suzy, Jisoo, mỹ nữ Tân Cương - Địch Lệ Nhiệt Ba, mỹ nữ 4000 năm của Trung Quốc - Cúc Tịnh Y lại bị xếp hạng khá thấp. Trong khi đó, những cái tên kém sắc hơn lại được vị trí cao.
Chi tiết bảng xếp hạng:
- Tzuyu (TWICE)
- Yael Shelbia
- Lisa (BLACKPINK)
- Thylane Blondeau
- Naomi Scott
- Audreyana Michelle
- Nana
- Emilia Nereg
- Meika Woollard
- Liza Soberano
- Sonia Ben Ammar
- Oktyabrina Maximova
- Nancy (MOMOLAND)
- Josie Lane
- YooA (Oh My Girl)
- Châu Đông Vũ
- Banita Sandhu
- Lauren Sai
- Jennie (BLACKPINK)
- Jardin Dunn
- Hande Erçel
- Maika Yamamoto
- Anna Van Patten
- Solar (MAMAMOO)
- Emma Watson
- Taylor Marie Hill
- Kang Seulgi (Red Velvet)
- Camilla Bell
- Ella Barinzka
- Urassaya Sperbund
- Pooja Hegde
- Ozgu Kaya
- Kaylyn Slevin
- Địch Lê Nhiệt Ba
- Lupita Nyongo
- Gal Gadot
- Sissel
- Chiara Scelsi
- Jade Weber
- Ana de Armas
- Nana Komatsu
- Sarah Gadon
- Emilia Clarke
- Cúc Tịnh Y
- Gorushivte Farahani
- Barbara Parvin
- Jasmine Sanders
- Sana (TWICE)
- Chloe Grace Moretz
- Karolina Pisalex
- Irene (Red Velvet)
- Sophie Turner
- Dee See
- Taeyeon (SNSD)
- Priyanka Chopra
- Lily Collins
- Jasmine Tooks
- Sorn (CLC)
- Margot Lobby
- Bae Suzy
- Natalie Portman
- Satomi Ishihara
- Natalie Emanuel
- Adelaide Kane
- Nana Okada
- Rosé (BLACKPINK)
- Natalya Tsevelchugova
- Yuna (ITZY)
- Jess Conte
- Lâm Duẫn
- Gugu Mbatha-Raw
- Zhu Zhu
- Dahyun (TWICE)
- Marzia Kjellberg
- Deepika Padukone
- Hitoshi Niwa
- Marion Cotillard
- Jisoo (BLACKPINK)
- Lina Qishawi
- Blanca Padilla
- Marija Zezelj
- Leomy Anderson
- Bogdana Kadritskaya
- Alicia Vikander
- Selena Gomez
- Hwang Yeji (ITZY)
- Janice Joostema
- Christina Pimenova
- Lin Min Cheng
- Kate Beckinsale
- Mina (TWICE)
- Kelly Gail
- Jesse Mendiora
- Demet Özdemir
- Anastasia Cebulska
- Hanane El Khader
- Isabella Peschardt
- Ariana Grande
- Kim Sejeong (Gugudan)
- Laura Flannery