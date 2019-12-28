BXH 100 gương mặt đẹp nhất thế giới lộ diện: Tzuyu vượt mặt mỹ nữ Tân Cương cùng loạt sao Hollywood

Sao quốc tế 28/12/2019 12:09

Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới đã chính thức được công bố. Sau khi về thứ 2 trong sự tiếc nuối vào 2018, năm nay Tzuyu (TWICE) đã xuất sắc giành được vị trí quán quân.

Tối qua (27/12), cuối cùng TC Candler cũng đã tung ra bảng xếp hạng Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2019. Đây là một trong những bảng xếp hạng nhan sắc được mong đợi nhất năm.

Trong bảng xếp hạng năm nay, vị trí quán quân đã thuộc về Tzuyu. Cô nàng sinh năm 1999, đến từ Đài Loan, hiện đang hoạt động với tư cách là thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc - TWICE. Từ khi ra mắt vào năm 2015 đến nay, Tzuyu liên tiếp xuất hiện ở vị trí cao trong bảng xếp hạng này. Dù chỉ mới hơn 20 nhưng em út của TWICE được đánh giá là một trong những nữ thần tượng đẹp nhất gen 3, được cả fan Hàn lẫn quốc tế yêu thích.

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Tzuyu đã trở thành khuôn mặt đẹp nhất thế giới năm 2019 do TC Candler bình chọn - Ảnh: Koreaboo

Bảng xếp hạng năm nay đã gây ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn vì hầu hết các mỹ nhân được đánh giá cao về nhan sắc như Suzy, Jisoo, mỹ nữ Tân Cương - Địch Lệ Nhiệt Ba, mỹ nữ 4000 năm của Trung Quốc - Cúc Tịnh Y lại bị xếp hạng khá thấp. Trong khi đó, những cái tên kém sắc hơn lại được vị trí cao.

Chi tiết bảng xếp hạng:

  1. Tzuyu (TWICE)
  2. Yael Shelbia
  3. Lisa (BLACKPINK)
  4. Thylane Blondeau
  5. Naomi Scott
  6. Audreyana Michelle
  7. Nana
  8. Emilia Nereg
  9. Meika Woollard
  10. Liza Soberano
  11. Sonia Ben Ammar
  12. Oktyabrina Maximova
  13. Nancy (MOMOLAND)
  14. Josie Lane
  15. YooA (Oh My Girl)
  16. Châu Đông Vũ
  17. Banita Sandhu
  18. Lauren Sai
  19. Jennie (BLACKPINK)
  20. Jardin Dunn
  21. Hande Erçel
  22. Maika Yamamoto
  23. Anna Van Patten
  24. Solar (MAMAMOO)
  25. Emma Watson
  26. Taylor Marie Hill
  27. Kang Seulgi (Red Velvet)
  28. Camilla Bell
  29. Ella Barinzka
  30. Urassaya Sperbund
  31. Pooja Hegde
  32. Ozgu Kaya
  33. Kaylyn Slevin
  34. Địch Lê Nhiệt Ba
  35. Lupita Nyongo
  36. Gal Gadot
  37. Sissel
  38. Chiara Scelsi
  39. Jade Weber
  40. Ana de Armas
  41. Nana Komatsu
  42. Sarah Gadon
  43. Emilia Clarke
  44. Cúc Tịnh Y
  45. Gorushivte Farahani
  46. Barbara Parvin
  47. Jasmine Sanders
  48. Sana (TWICE)
  49. Chloe Grace Moretz
  50. Karolina Pisalex
  51. Irene (Red Velvet)
  52. Sophie Turner
  53. Dee See
  54. Taeyeon (SNSD)
  55. Priyanka Chopra
  56. Lily Collins
  57. Jasmine Tooks
  58. Sorn (CLC)
  59. Margot Lobby
  60. Bae Suzy
  61. Natalie Portman
  62. Satomi Ishihara
  63. Natalie Emanuel
  64. Adelaide Kane
  65. Nana Okada
  66. Rosé (BLACKPINK)
  67. Natalya Tsevelchugova
  68. Yuna (ITZY)
  69. Jess Conte
  70. Lâm Duẫn
  71. Gugu Mbatha-Raw
  72. Zhu Zhu
  73. Dahyun (TWICE)
  74. Marzia Kjellberg
  75. Deepika Padukone
  76. Hitoshi Niwa
  77. Marion Cotillard
  78. Jisoo (BLACKPINK)
  79. Lina Qishawi
  80. Blanca Padilla
  81. Marija Zezelj
  82. Leomy Anderson
  83. Bogdana Kadritskaya
  84. Alicia Vikander
  85. Selena Gomez
  86. Hwang Yeji (ITZY)
  87. Janice Joostema
  88. Christina Pimenova
  89. Lin Min Cheng
  90. Kate Beckinsale
  91. Mina (TWICE)
  92. Kelly Gail
  93. Jesse Mendiora
  94. Demet Özdemir
  95. Anastasia Cebulska
  96. Hanane El Khader
  97. Isabella Peschardt
  98. Ariana Grande
  99. Kim Sejeong (Gugudan)
  100. Laura Flannery
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