5 nam idol khiến phái nữ 'đổ gục' vì sở hữu chiều cao và visual quá đỉnh: Chanyeol đẹp khỏi bàn nhưng Rowoon mới gây sốc nhất

Showbiz Hàn là một trong những môi trường cạnh tranh khắc nghiệt nhất trên thế giới. Mỗi năm có rất nhiều nhóm mới ra mắt nhưng cũng có không ít nhóm tan rã. Chính vì vậy để duy trì hoạt động, không chỉ nữ idol mà ngay cả các nam thần tượng cũng phải sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo mới có thể thu hút fan. Dưới đây là 5 nam idol được netizen cho là có ngoại hình hoàn hảo vì sở hữu khuôn mặt đẹp và chiều cao lý tưởng.

Chanyeol cao 1m85, là main rapper của EXO. Nam thần nhà SM không chỉ sở hữu chiều cao ấn tượng mà còn được chú ý bởi khuôn mặt “đẹp hơn hoa”, phù hợp với nhiều concept khác nhau. Không chỉ sở hữu đôi mắt phượng to, tròn, mũi cao và khuôn miệng đẹp, rapper của EXO còn có lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng.

Cận cảnh khuôn mặt đẹp 'không góc chết' của Chanyeol - Ảnh: Twitter

Từ lúc ra mắt đến nay, Chanyeol chưa từng vắng mặt trong những bảng xếp hạng về ngoại hình các nam idol xứ Hàn. Sự nổi tiếng của nam thần tượng còn lan sang cả Trung Quốc. Mới đây nhất, Chanyeol vừa nhận được giải thưởng “Nam ca sĩ nước ngoài nổi tiếng nhất” do người hâm mộ bình chọn. Nhờ ngoại hình nổi bật nên hiện tại Chanyeol là một trong những thành viên có lượng fan đông đảo nhất nhóm.

Taecyeon (2PM)

Quay ngược lại những năm 2010 - 2012, 2PM được xem là một trong những đối thủ đáng gờm nhất của BigBang. Những chàng trai nhà JYP theo đuổi phong cách mạnh mẽ nên hầu hết các thành viên đều có ngoại hình rất nam tính.

Taecyeon sở hữu chiều cao nổi bật, khuôn mặt nam tính và thân hình vạm vỡ - Ảnh: Twitter

Đặc biệt là Taecyeon, anh chàng sở hữu chiều cao 1m85, khuôn mặt góc cạnh và thân hình cơ bắp khiến không ít cô gái mê mệt. Hiện tại, dù Taecyeon đã rời JYP và chuyển hướng sang diễn xuất nhưng nam thần tượng vẫn giữ được ngoại hình xuất sắc năm nào.

Changmin (DBSK)

DBSK được mệnh danh là “những vị thần phương Đông”, dù chỉ có 2 thành viên nhưng vẫn đủ sức vượt mặt loạt đàn em cùng thời. Bên cạnh tài năng thì nhan sắc cũng góp phần quan trọng trong thành công của 2 chàng trai TVXQ, đặc biệt là em út Changmin.

Em út DBSK sở hữu chiều cao nổi bật, được SM tuyển khi đang chơi cầu lông - Ảnh: Twitter

Bước ra từ “vườn bông nhà SM” nên nhan sắc của Changmin chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng. Từ khi debut đến nay, nhan sắc của anh ngày càng thăng hạng khiến người hâm mộ kêu trời vì thần tượng “trẻ mãi không già” trong khi fan ngày càng già đi. Mặc dù đã 31 tuổi, bước vào hàng ngũ “anh chú” của Kpop nhưng Changmin vẫn khiến các đàn em dè chừng với chiều cao 1m85, khuôn mặt điển trai với những đường nét hoàn hảo.

Dù đã 31 tuổi nhưng Changmin vẫn chưa có dấu hiệu già đi - Ảnh: Twitter

Rowoon (SF9)

Thời gian gần đây, Rowoon (SF9) đang là một trong những cái tên thường xuyên được nhắc đến trên các diễn đàn Kpop. Từ khi mới debut 2016, Rowoon thu hút một lượng lớn người hâm mộ nhờ vẻ ngoài điển trai và chiều cao “khủng”.

Rowoon sở hữu đôi chân dài miên man - Ảnh: Twitter

Trong SF9, Rowoon giữ vai trò là giọng ca chính, dancer kiêm visual của nhóm. Giữa năm 2019, nam thần tượng gây sốt khi đóng vai chính trong phim “Extraordinary You”. Sở hữu chiều cao 1m91 cùng khuôn mặt điển trai, Rowoon dễ dàng chiếm trọn trái tim của các cô gái.

Hiện nay thành viên SF9 là một trong những nam thần tượng được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn tại xứ Hàn - Ảnh: Twitter

Mingyu (Seventeen)

Thần thái và nhan sắc của Mingyu nhận được vô số lời khen từ netizen - Ảnh: Twitter

Đôi chân dài gây bão của Mingyu - Ảnh: Twitter

Mingyu được biết đến với vai trò rapper, visual của Seventeen. Ngay từ khi ra mắt vào năm 2015, nam rapper đã gây ấn tượng với công chúng nhờ chiều cao nổi bật 1m87, khuôn mặt điển trai cùng với giọng nói trầm ấm. Dù có vẻ ngoài trưởng thành nhưng Mingyu lại vô cùng hoạt bát, vui vẻ đôi khi nghịch ngợm như một đứa trẻ. Nhờ nét thu hút trái ngược này mà anh chàng sở hữu một lượng fan riêng khá lớn.