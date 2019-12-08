Loạt sao Hàn có hoàn cảnh cơ cực trước khi ra mắt: V (BTS) bị xa lánh vì nghèo khó, trưởng nhóm Super Junior sống trong bạo lực gia đình

Sao quốc tế 08/12/2019 11:30

Những thần tượng nổi tiếng như BTS, BigBang, DBSK… có cuộc sống khiến nhiều người ao ước. Thế nhưng ít ai biết rằng họ cũng từng trải qua cuộc sống vô cùng khó khăn.

Nhìn vào sự thành công hiện tại của loạt thần tượng nổi tiếng như V (BTS), Taeyang (BigBang), Yun Ho (DBSK), Lee Teuk (Super Junior), IU không ai nghĩ rằng họ từng phải trải qua rất nhiều khó khăn, có cuộc sống nghèo khổ. Chính vì vậy khi biết được quá khứ cơ cực của những thần tượng này ai nấy đều xót xa. 

V (BTS)

V (BTS) tên thật là Kim Tae Hyung sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đói khổ quanh năm. Vì quan niệm phân biệt giàu nghèo nên V luôn bị người khác xem thường, xa lánh. Từ nhỏ nam ca sĩ đã phải sống xa bố mẹ. 

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Trước khi trở thành thần tượng nổi tiếng, V (BTS) từng bị xa lánh vì gia đình nghèo khó - Ảnh: Internet

Sau cùng, chàng trai này đã quyết định lên Seoul theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ. Sau nhiều năm cố gắng, V cùng các thành viên vươn lên trở thành một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất Kpop trong thời điểm hiện tại, có thu nhập thuộc dạng “khủng”.

Taeyang (BigBang)

BigBang được mệnh danh là “ông hoàng Kpop”, không chỉ nổi tiếng ở Hàn Quốc mà còn vươn ra cả thế giới. Để đạt được thành công như hiện tại, Taeyang đã phải trải qua vô số khó khăn, khổ cực. Từ năm 13 tuổi, nam rapper đã bỏ nhà ra đi, bươn chải một mình bên ngoài vì muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình. 

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Taeyang bỏ nhà đí để giảm bớt gánh nặng cho gia đình - Ảnh: Internet

 Sau khi được nhận vào YG Entertainment, Taeyang đã luôn cố gắng chăm chỉ luyện tập. Sau cùng, nam rapper được ra mắt với tư cách thành viên của BigBang và có được thành công như hiện tại.  

Yunho (DBSK)

DBSK được mệnh danh là “những vị thần phương Đông”, vô cùng nổi tiếng tại khu vực châu Á đặc biệt là Nhật Bản. 2 thành viên của nhóm sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến không ít người ao ước.

Tuy nhiên, trước khi trở thành thực tập sinh và được debut dưới trướng SM Entertainment, trưởng nhóm Yunho đã từng chịu không ít khổ cực. Tuổi thơ của nam ca sĩ gắn liền với nghèo khổ vì gia đình phá sản, đối mặt với khủng hoảng kinh tế. Để phụ giúp gia đình Yunho đã làm thêm rất nhiều công việc như bưng bê, cào tuyết…

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Yunho từng làm rất nhiều công việc chân tay để giúp gia đình trang trải cuộc sống - Ảnh: Internet

 Khi quyết định đi theo con đường nghệ thuật, Yunho bị gia đình phản đối quyết liệt, anh chàng đã phải nằm ngủ ở công viên, dưới ga tàu điện ngầm. May mắn là sau nhiều năm cố gắng, nam ca sĩ đã đạt được thành công như hiện tại.

Lee Teuk (Super Junior)

Lee Teuk được biết đến là trưởng nhóm hoàn hảo với nhân cách vàng của Super Junior. Không chỉ nổi tiếng với tư cách idol, Lee Teuk còn lấn sân sang dẫn chương trình. 

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Lee Teuk sống trong cảnh bạo lực gia đình từ nhỏ - Ảnh: Internet

 Trước đây, nam thần tượng từng trải lòng với người hâm mộ, chia sẻ về cuộc sống khó khăn khi còn nhỏ. Trưởng nhóm Super Junior từng nói rằng: “Tôi có một tuổi thơ bất hạnh, lúc đó ba mẹ của tôi luôn hằn học với nhau thậm chí còn đánh tôi”.

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Trong lúc nam thần tượng nhập ngũ, bố Lee Teuk đã giết chết ông bà anh rồi tự sát - Ảnh: Internet

 Sau khi bố mẹ ly hôn, Lee Teuk được đưa về nhà sống với ông bà và cố gắng trở thành idol. Dù đã ra mắt và trở nên nổi tiếng nhưng bất hạnh vẫn tiếp tục đeo bám nam thần tượng. Trong khi Lee Teuk nhập ngũ, bố ruột của nam thần tượng đã sát hại ông bà anh rồi tự sát. May mắn là trong khoảng thời gian khó khăn này, các thành viên của Super Junior đã luôn ở cạnh, động viên Lee Teuk.

IU

Vì gánh nặng nợ nần của gia đình, IU được bố mẹ gửi đến sống nhờ nhà ông bà trong một căn phòng đầy gián, chuột. Không chỉ nghèo khó, IU còn phải nghe lời mắng nhiếc, chỉ trích từ người họ hàng mỗi ngày.

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Trước khi trở thành 'nữ hoàng nhạc số', IU từng sống trong căn nhà có đầy chuột và gián - Ảnh: Internet

 Sự cố gắng và kiên trì trong suốt quãng thời gian dài mà IU đã được ra mắt và trở thành “nữ hoàng nhạc số” được người dân xứ Hàn yêu mến.

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Từ khóa:   BTS BigBang Super Junior

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