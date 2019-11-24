Chấn động: Goo Hara tự tử tại nhà riêng sau khi người bạn thân Sulli qua đời, nơi phát hiện thi thể mới gây bất ngờ

Sao quốc tế 24/11/2019 19:44

Chiều nay (24/11), Sở cảnh sát Gangnam (Hàn Quốc) vừa xác nhận tin nữ thần tượng Goo Hara qua đời tại nhà riêng. Nơi phát hiện thi thể nữ ca sĩ là ngôi nhà mà cô nàng đã mua từ năm 2012 với mục đích sống gần bạn trai.

Chỉ sau 6 tuần sau cái chết của nữ ca sĩ Sulli, người hâm mộ Kpop lại đón nhận thêm một tin dữ khi cảnh sát thông báo cựu thành viên KARA - Goo Hara qua đời tại nhà riêng ở Cheongdamdong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân tử vong của nạn nhân được cho là tự tử. Chỉ trước khi qua đời 2 ngày, nữ thần tượng còn đăng một bức hình lên trang cá nhân với dòng chú thích “chúc ngủ ngon”.

Trước đó, vào ngày 25/5 Goo Hara đã tự tử 1 lần nhưng may mắn được quản lý phát hiện. Thời gian qua, người hâm mộ vô cùng lo lắng cho sức khoẻ Goo Hara vì cô nàng có những biểu hiện trầm cảm nghiêm trọng, thường xuyên khóc trên livestream giao lưu với fan. Bên cạnh đó, sự ra đi của Sulli - một trong những người bạn thân nhất của nữ thần tượng cũng khiến mọi người lo lắng. Những tưởng sau lời hứa "sống thay phần của Sulli", cô nàng sẽ mạnh mẽ vượt qua nhưng cuối cùng Goo Hara đã lựa chọn buông xuôi.

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Goo Hara được phát hiện qua đời tại nhà riêng vào chiều 24/11 - Ảnh: Internet

Sau khi tin tức nữ ca sĩ qua đời được công bố, cư dân mạng phát hiện ngôi nhà nữ ca sĩ tự tử là nơi cô nàng mua vào năm 21 tuổi với mục đích được sống gần bạn trai lúc bấy giờ Yong Jun Hyung (cựu thành viên BEAST nay là Highlight). Được biết, ngôi nhà này nằm gần JYP và Cube Entertainment (công ty cũ của Yong Jun Hyung). Ngôi nhà mà Goo Hara chọn chỉ cách công ty của người yêu khoảng 200m. Tuy nhiên, đến năm 2013 cặp đôi đã tuyên bố chia tay.

Hiện người hâm mộ đang vô cùng đau xót trước sự ra đi đột ngột của thần tượng. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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Từ khóa:   Sulli Goo Hara Yong Jun Hyung

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