Thời gian gần đây, nhan sắc của Rosé cũng ngày càng lên hương. Cô nàng đã được công chúng quan tâm nhiều hơn. Mới đây, Rosé lại khiến netizen trầm trồ với loạt ảnh khoe trọn vòng eo đáng ao ước trên trang cá nhân.

Từ khi ra mắt đến nay, nhan sắc của Rosé ( BLACKPINK ) thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn Kpop đặc biệt là vòng eo nhỏ đến mức siêu thực của cô nàng. Có thể nói ở thời điểm hiện tại, hiếm có mỹ nhân Kpop nào có vòng eo nhỏ hơn t hành viên BLACKPINK.

Rosé là một trong những nữ thần tượng sở hữu vòng eo nhỏ nhất Kpop hiện nay - Ảnh: Instagram

Nhan sắc ngọt ngào của thành viên BLACKPINK khiến không ít cô gái phải ghen tỵ - Ảnh: Instagram

Chỉ bóng lưng của cô nàng cũng khiến người hâm mộ say mê - Ảnh: Instagram

Hiện Rosé là một trong những nữ thần tượng sở hữu vòng eo nhỏ nhất Kpop. Chính vì vậy cô nàng thường diện những bộ trang phục phô triệt để lợi thế này. Cũng giống như Jennie, Rosé rất thích diện những chiếc áo croptop để khoe trọn vòng eo. Những bộ trang phục với phong cách vừa trẻ trung, năng động lại gợi cảm được cô nàng tận dụng triệt để từ sân bay đến khi du lịch và mang lên cả sân khấu.

Rosé thường xuyên diện áo ngắn để khoe triệt để phần eo - Ảnh: Twitter

Bức ảnh chưa qua chỉnh sửa của cô nàng gây bão mạng xã hội - Ảnh: Twitter

Rosé là người New Zealand gốc Hàn. Năm 2016, cô cùng Jennie, Jisoo, Lisa ra mắt với tư cách thành viên của BLACKPINK sau 4 năm thực tập. Mặc dù chỉ vừa ra mắt 3 năm nhưng Rosé chưa từng vắng mặt trong bất kỳ bảng xếp hạng nhan sắc nào của xứ Hàn. Nữ thần tượng sinh năm 1997 không chỉ sở hữu nét đẹp ngọt ngào mà còn có một thân hình hoàn hảo khiến không ít cô gái phải ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, Rosé còn có giọng hát thuộc dạng “hiếm có khó tìm” trong Kpop nên được rất nhiều người yêu thích.