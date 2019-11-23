Những cô vợ được mệnh danh ‘tán gia bại sản’ của làng giải trí Hoa ngữ

Vẫn biết rằng hoạt động trong giới showbiz cần chi tiêu nhiều nhưng dùng tiền chóng mặt như các bà vợ này thì chắc chắn ông chồng nào cũng thấy chóng mặt.

Sau khi kết hôn, Dương Tử hết lòng chiều chuộng Huỳnh Thánh Y. Chỉ cần vợ có bất cứ yêu cầu gì, anh đều đáp ứng. Một nguồn tin cho biết, một năm Dương Tử chi cho Huỳnh Thánh Y 200 triệu tệ (khoảng 670 tỷ đồng) để mua sắm. Với mức chi tiêu như vậy, Huỳnh Thánh Y lọt vào danh sách những bà vợ “tán gia bại sản” của Cbiz.

Chồng của Huỳnh Thánh Y - doanh nhân Dương Tử vốn cũng là diễn viên. Vậy nhưng nghiệp diễn không mang đến nhiều thành công cho anh. Khi Huỳnh Thánh Y và Dương Tử đang hẹn hò, Huỳnh Thánh Y vướng vào vụ kiện tụng với Châu Tinh Trì. Trong thời điểm đó, Dương Tử không chỉ giúp Huỳnh Thánh Y kiện Châu Tinh Trì mà còn trực tiếp đầu tư nhiều bộ phim do bạn gái thủ vai chính. Chính nhờ sự nhạy bén này, Dương Tử đã giàu lên nhanh chóng.

Lưu Gia Linh

Lưu Gia Linh khá trau truốt về ngoại hình, chỉ cần đi ra ngoài là phải đeo kim cương, dây chuyền

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ là những cái tên được nhiều người biết đến của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ nổi tiếng trên truyền hình, Lưu Gia Linh còn được biết đến là nhân vật mua đồ không bao giờ đắn đo. Mỗi lần cô đi ra ngoài đều ăn mặc rất sang trọng, nhẫn kim cương, dây chuyền là những vật dụng không thể thiếu. Những bộ đồ của Lưu Gia Linh có giá thấp nhất cũng vài trăm triệu đồng. Có tin đồn rằng trước đây vì một vai diễn, Lưu Gia Linh đã “tự móc hầu bao” mua hơn 100 bộ trang phục. Mỗi tháng riêng tiền mua sắm của Lưu Gia Linh khoảng gần 2 tỷ đồng.

Lý Tương

Khả năng tiêu tiền của Lý Tương thực sự khiến người khác chóng mặt

Lý Tương là một MC nổi tiếng Trung Quốc, ngoài ra cô cũng từng tham gia một vài bộ phim. Không chỉ vậy Lý Tương còn khá nổi tiếng vì mức tiêu tiền của mình. Trước đây nữ MC nổi tiếng từng thừa nhận rằng tiền mua quần áo mỗi tháng của cô khoảng 650.000 tệ (khoảng 2,1 tỷ đồng), tiền ăn mỗi tháng cũng vào khoảng 230 triệu. Mỗi khi ra ngoài cô đều phải mặc đồ có giá trị mấy trăm triệu. Cô từng nói rằng nếu không phải hàng hiệu thì sẽ không bao giờ mặc. Chồng của Lý Tương chỉ là một đạo diễn không mấy danh tiếng. Thế nên độ tiêu tiền của Lý Tương khiến nhiều người ngán ngẩm.

Chương Tiểu Huệ

Vì thích mua hàng hiệu, Chương Tiểu Huệ đã khiến Chung Trấn Đào phá sản

Chương Tiểu Huệ vốn nối tiếng Cbiz bởi mức chi tiêu hoang phí của mình. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cô lọt vào mắt xanh của doanh nhân giàu có Chung Trấn Đào. Sau khi kết hôn, với sở thích mua đồ hàng hiệu của mình Chương Tiểu Huệ đã dùng hết số tiền hàng trăm tỷ của chồng, khiến chồng lâm vào cảnh nợ nần. Trong lúc Chung Trấn Đào khó khăn nhất, Chương Tiểu Huệ đã chọn cách ly hôn. Mất nhiều năm cố gắng, Chung Trấn Đào mới trả hết khoản nợ vay trước đây để đáp ứng nhu cầu của Chương Tiểu Huệ.